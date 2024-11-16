В наше время подвиг — дальнобойщица из США проехала более 4 млн километров без происшествий и нарушений

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За свою 35-летнюю карьеру в компании Лори Симба из США проехала более 4 млн километров. И без нарушений!

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, PDM

Она начала работать в сфере грузоперевозок в компании MNX в 1988 году. Позже компания Swift выкупила логистическую фирму, и Симба осталась в ней, сообщает The Drive.

"Лори любит рассказывать о своей семье, удивительных людях, которых она встречала в дороге, и о своей долгой карьере в Swift. Она много лет помогала водителям найти своё место в мире грузоперевозок в качестве наставника и оставила здесь значительный след", — говорится в соцсетях компании.

А в своём посте об уходе на пенсию Симба написала:

"Хотя пришло время начать новую главу в моей жизни, я могу оглянуться назад и с улыбкой вспомнить успешную карьеру, которую я сделала в этой компании. Спасибо вам за все прекрасные воспоминания. Спасибо вам за огромное уважение, которое вы всегда проявляли ко мне. Спасибо вам также за то, что относились ко мне как к равной".

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка) - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.



