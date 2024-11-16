Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra

"АвтоВАЗ" объявил о планах начать серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 года, сообщает ТАСС.
Мировая премьера седана из этой линейки состоялась в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Lada Iskra создана на полностью локализованной глобальной платформе. Это новое семейство автомобилей класса B, которое будет включать седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Все версии получат передний привод, 6-ступенчатую "механика", будет доступен вариатор.
По словам главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость автомобиля будет начинаться от 1 миллиона рублей.
Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.
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