Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австрия заявила, что Россия отключит газ во второй половине ноября
Как легко очистить кожу рук от клея? Проверенный метод
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Глубины Тихого океана скрывали природное чудо
Итальянская компания Giamaro разрабатывает уникальный двигатель V-12 на 2000 л.с.
Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная
Тренер рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио
Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет
Поставки урана из России в США прекращаются

Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra

0:49
Авто

"АвтоВАЗ" объявил о планах начать серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 года, сообщает ТАСС.

Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Фото: Lada is licensed under Free More info

Мировая премьера седана из этой линейки состоялась в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Lada Iskra создана на полностью локализованной глобальной платформе. Это новое семейство автомобилей класса B, которое будет включать седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Все версии получат передний привод, 6-ступенчатую "механика", будет доступен вариатор.

По словам главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость автомобиля будет начинаться от 1 миллиона рублей.

Уточнения

Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Авто
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Последние материалы
Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Поставки урана из России в США прекращаются
Лучшие методы размножения кордилины: выбираем способ для себя
Как выбрать идеальную подушку для сна? Следуйте этим простым советам
В Мексике найдены останки детей, ставших частью ритуала Ацтеков
Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции
Стеклянные вакуумные банки для массажа лица — безопасно ли?
Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях
Зачем качать икроножные мышцы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.