Полмира мечтало заполучить этого парня для рекламы своей продукции — особенно автопроизводители

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В 1965 году космонавт Юрий Гагарин вместе с советской делегацией посетил одно из самых значимых событий в мире авиации и космонавтики — Международный авиакосмический салон в Париже (Франция).

Фото: TechInsider is licensed under Free More info

Прибытие Гагарина привлекло внимание всех зарубежных СМИ, а его появление затмило презентацию технических новинок салона.

На выставке лётчика заинтересовал небольшой двухдверный спорткар Matra-Bonnet Djet VS от французской автомобильной компании Automobiles Rene Bonnet.

Дизайн этого автомобиля опережал своё время, а технические характеристики впечатляли. Под капотом спорткара был установлен 1,1-литровый двигатель от малолитражки Renault 8, который позволял автомобилю разгоняться до 173 км/ч.

Французы заметили интерес советского лётчика к этой машине и решили сделать ему подарок — отправили новый спорткар в Москву. В то время в Москве такая иномарка была чем-то невероятным. Гагарин использовал авто в исключительных случаях.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.



