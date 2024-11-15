Volkswagen возбудила 81 дисциплинарное дело против своих сотрудников

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В Германии Volkswagen выявила факты хищения и мошенничества среди своих сотрудников . Удручающие цифры: в первой половине 2024 года возбуждено было 81 дисциплинарное дело, сообщает AutoBild.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, PDM

В настоящее время рассматривается дело в земельном суде Брауншвейга (Нижняя Саксония). Шестеро мужчин в возрасте от 40 до 56 лет признались в краже автозапчастей на сумму более миллиона евро в логистическом центре VW в Харвессе, недалеко от Пайне (Нижняя Саксония). Было похищено 506 суппортов, 1216 тормозных дисков и 5292 ступичных подшипника.

Тем временем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, VW внедрила систему анонимных уведомлений и дополнительные механизмы контроля.

Всего за первое полугодие 2024 года за нарушение правил 708 сотрудников были уволены и более 2000 получили дисциплинарные взыскания..

Уточнения

Су́ппорт (от англ. и фр. support, от позднелат. supporto — поддерживаю) — узел, предназначенный для крепления, а также для ручного либо автоматического перемещения инструмента, например в станках.





Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью.

