Volkswagen возбудила 81 дисциплинарное дело против своих сотрудников

В Германии Volkswagen выявила факты хищения и мошенничества среди своих сотрудников . Удручающие цифры: в первой половине 2024 года возбуждено было 81 дисциплинарное дело, сообщает AutoBild.
В настоящее время рассматривается дело в земельном суде Брауншвейга (Нижняя Саксония). Шестеро мужчин в возрасте от 40 до 56 лет признались в краже автозапчастей на сумму более миллиона евро в логистическом центре VW в Харвессе, недалеко от Пайне (Нижняя Саксония). Было похищено 506 суппортов, 1216 тормозных дисков и 5292 ступичных подшипника.
Тем временем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, VW внедрила систему анонимных уведомлений и дополнительные механизмы контроля.
Всего за первое полугодие 2024 года за нарушение правил 708 сотрудников были уволены и более 2000 получили дисциплинарные взыскания..
Су́ппорт (от англ. и фр. support, от позднелат. supporto — поддерживаю) — узел, предназначенный для крепления, а также для ручного либо автоматического перемещения инструмента, например в станках.
Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью.
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