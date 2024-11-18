Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки
Секреты создания идеального субстрата для орхидей
Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачёвой в Россию
Никогда больше не путайте крокодила с аллигатором — учим отличать
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых

Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим

2:38
Авто

Режим N (нейтраль) в автоматической коробке передач (АКПП) предназначен для разблокировки трансмиссии, что делает его основным выбором при буксировке автомобиля. Однако использование нейтрали в повседневных ситуациях, например, на светофорах, может быть оправдано далеко не для всех типов автоматических коробок передач. Эксперт портала njcar.ru объяснил, почему частое переключение на N чревато проблемами для классической АКПП и вариаторов, но может быть полезным для роботизированных коробок.

Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Чтобы понять, когда использование режима нейтрали допустимо, важно определить тип установленной автоматической трансмиссии.

Существует три основных вида:

  • Классическая АКПП с гидротрансформатором.
  • Вариатор (CVT).
  • Роботизированная коробка передач.

Классическая АКПП (гидротрансформатор)

Режим N в автоматах с гидротрансформатором в основном предназначен для буксировки. При его активации снижается давление масла в коробке, что позволяет буксировать автомобиль на скорости до 30–40 км/ч. Однако частое переключение между режимами D и N, особенно в условиях пробок, ускоряет износ коробки.

Вариатор (CVT)

Несмотря на конструктивные отличия вариатора от традиционной АКПП, частое использование нейтрали также не рекомендуется. Вариатор очень чувствителен к перегреву и нагрузкам, которые могут возникать из-за постоянного переключения режимов.

Роботизированная коробка передач

В отличие от АКПП и CVT, роботизированная трансмиссия более благосклонна к использованию нейтрали. Управление сцеплением здесь осуществляется электроникой, что позволяет снизить нагрузку на коробку при переводе в режим N во время длительных остановок. Это помогает продлить срок службы компонентов трансмиссии.

Для механических коробок передач

При наличии механической коробки не рекомендуется длительное удерживание педали сцепления, так как это приводит к износу компонентов. Схожие рекомендации применимы и к роботизированной коробке: при остановке лучше переводить селектор в N, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Эксперт подчеркивает: использование нейтрали должно быть продуманным. Частые переключения на N в автоматах с гидротрансформатором и вариаторах могут навредить коробке, в то время как для роботизированных коробок режим N может быть полезным при длительных остановках.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
В США высказались о мощи нового китайского гиперзвукового БПЛА
Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых
Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест
В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?
Подкормки для земляники, о которых садоводы не рассказывают — получите рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.