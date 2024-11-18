Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим

2:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Режим N (нейтраль) в автоматической коробке передач (АКПП) предназначен для разблокировки трансмиссии, что делает его основным выбором при буксировке автомобиля. Однако использование нейтрали в повседневных ситуациях, например, на светофорах, может быть оправдано далеко не для всех типов автоматических коробок передач. Эксперт портала njcar.ru объяснил, почему частое переключение на N чревато проблемами для классической АКПП и вариаторов, но может быть полезным для роботизированных коробок.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Чтобы понять, когда использование режима нейтрали допустимо, важно определить тип установленной автоматической трансмиссии.

Существует три основных вида:

Классическая АКПП с гидротрансформатором.

Вариатор (CVT).

Роботизированная коробка передач.

Классическая АКПП (гидротрансформатор)

Режим N в автоматах с гидротрансформатором в основном предназначен для буксировки. При его активации снижается давление масла в коробке, что позволяет буксировать автомобиль на скорости до 30–40 км/ч. Однако частое переключение между режимами D и N, особенно в условиях пробок, ускоряет износ коробки.

Вариатор (CVT)

Несмотря на конструктивные отличия вариатора от традиционной АКПП, частое использование нейтрали также не рекомендуется. Вариатор очень чувствителен к перегреву и нагрузкам, которые могут возникать из-за постоянного переключения режимов.

Роботизированная коробка передач

В отличие от АКПП и CVT, роботизированная трансмиссия более благосклонна к использованию нейтрали. Управление сцеплением здесь осуществляется электроникой, что позволяет снизить нагрузку на коробку при переводе в режим N во время длительных остановок. Это помогает продлить срок службы компонентов трансмиссии.

Для механических коробок передач

При наличии механической коробки не рекомендуется длительное удерживание педали сцепления, так как это приводит к износу компонентов. Схожие рекомендации применимы и к роботизированной коробке: при остановке лучше переводить селектор в N, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Эксперт подчеркивает: использование нейтрали должно быть продуманным. Частые переключения на N в автоматах с гидротрансформатором и вариаторах могут навредить коробке, в то время как для роботизированных коробок режим N может быть полезным при длительных остановках.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

