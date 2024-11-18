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Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине

2:20
Авто

Многие российские автомобилисты при выборе бензина руководствуются устоявшимися мифами, которые могут навредить двигателю автомобиля. Владелец сети автозаправок в интервью njcar. ru развенчал четыре главных заблуждения о топливе.

Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый миф касается октанового числа. Водители часто ошибочно принимают его за показатель качества бензина. На самом деле, октановое число (например, АИ-92, АИ-95 или АИ-100) лишь характеризует устойчивость топлива к детонации, но не отражает его чистоту или стабильность.

Например, бензин марки АИ-92 может быть высококачественным, но его физические свойства не подходят для двигателей с высокой степенью сжатия.

Второе заблуждение связано с топливом с очищающими присадками, такими как G-Drive, Пульсар или ЭКТО. Некоторые считают, что такие добавки вредят двигателю. Эксперт утверждает обратное: эти вещества снижают образование нагара в камере сгорания, очищают инжекторы и улучшают работу мотора при долгосрочном использовании.

Третий миф предполагает, что производители автомобилей рекомендуют высокооктановый бензин лишь для увеличения прибыли, поскольку он дороже. На самом деле, многие мировые бренды ориентируются на международные стандарты, где топливо типа АИ-92 постепенно уходит с рынка.

В целях адаптации к российским условиям автопроизводители перенастраивают двигатели для работы с этим видом топлива, но для турбированных моторов всё равно предпочтительнее АИ-95 и выше.

И, наконец, если техническая документация автомобиля указывает на необходимость заправки АИ-95, использование бензина с более низким октановым числом, например, АИ-92, крайне нежелательно. Это может привести к серьезным проблемам с двигателем, включая его преждевременный износ.

Эксперт подчеркивает, что правильный выбор топлива играет важную роль в сохранении ресурса двигателя и надежности автомобиля. Поэтому стоит внимательно изучать рекомендации производителя и не поддаваться распространенным мифам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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