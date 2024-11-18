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6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку

2:10
Авто

С приходом осени и первых холодов многие водители забывают заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю «незамерзайку». Даже небольшой минус ночью может привести к замерзанию жидкости в бачке, а поездка в дождь или снег без работающего омывателя становится опасной, особенно в сумерках. njcar.ru предложил несколько простых решений для разморозки.

6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Многие сталкивались с ситуацией, когда из форсунок омывателя ничего не вылетает, а дворники лишь размазывают грязь по стеклу. Что же делать?

Первый способ — поставить машину в теплый гараж или на подземную парковку. Жидкость оттает через несколько часов, но этот вариант не подходит для срочных случаев.

Если замерзли шланги и форсунки, проблема решается проще. Вам понадобится шприц с тонкой иглой и размораживатель замков. С помощью шприца впрысните размораживающую жидкость в форсунки.

Если застывает сам бачок, помогут другие способы:

  • Горячая вода: налейте её на поверхность бачка, если он частично заполнен.
  • Незамерзайка: используйте жидкость с температурным порогом до -30 градусов.
  • Бытовой фен: направьте теплый воздух в заливную горловину, чтобы ускорить процесс.

В крайнем случае можно прибегнуть к использованию поваренной соли. Насыпьте 100–200 граммов соли в бачок, чтобы расплавить лед. Однако важно помнить, что солевой раствор может вызвать коррозию. После размораживания обязательно откачайте соль насосом и промойте бачок теплой водой.

Для некоторых моделей автомобилей возможен демонтаж бачка, чтобы разморозить его дома. Но это более сложный и трудоёмкий процесс, так как бачок часто находится в труднодоступных местах, например, за бампером.

Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше заранее заменить летнюю жидкость на зимнюю до наступления первых заморозков. Это сэкономит время и нервы.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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