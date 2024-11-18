С приходом осени и первых холодов многие водители забывают заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю «незамерзайку». Даже небольшой минус ночью может привести к замерзанию жидкости в бачке, а поездка в дождь или снег без работающего омывателя становится опасной, особенно в сумерках. njcar.ru предложил несколько простых решений для разморозки.
Многие сталкивались с ситуацией, когда из форсунок омывателя ничего не вылетает, а дворники лишь размазывают грязь по стеклу. Что же делать?
Первый способ — поставить машину в теплый гараж или на подземную парковку. Жидкость оттает через несколько часов, но этот вариант не подходит для срочных случаев.
Если замерзли шланги и форсунки, проблема решается проще. Вам понадобится шприц с тонкой иглой и размораживатель замков. С помощью шприца впрысните размораживающую жидкость в форсунки.
В крайнем случае можно прибегнуть к использованию поваренной соли. Насыпьте 100–200 граммов соли в бачок, чтобы расплавить лед. Однако важно помнить, что солевой раствор может вызвать коррозию. После размораживания обязательно откачайте соль насосом и промойте бачок теплой водой.
Для некоторых моделей автомобилей возможен демонтаж бачка, чтобы разморозить его дома. Но это более сложный и трудоёмкий процесс, так как бачок часто находится в труднодоступных местах, например, за бампером.
Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше заранее заменить летнюю жидкость на зимнюю до наступления первых заморозков. Это сэкономит время и нервы.
Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.