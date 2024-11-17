Зачем при покупке машины на вторичке обязательно нужен тест-драйв

При покупке автомобиля с пробегом важно учитывать не только его стоимость, но и целый ряд факторов: техническое состояние, расход топлива, стоимость обслуживания, доступность запчастей, уровень систем безопасности и даже репутацию автопроизводителя. Об этом рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.
"Если вы хотите купить авто с пробегом, обратите внимание на признаки возможных проблем: Аномальные звуки. Посторонние шумы, треск или скрип во время движения могут указывать на неисправности подвески, трансмиссии или двигателя. Подтеки масла. Наличие масляных пятен под автомобилем часто сигнализирует о проблемах с уплотнениями или прокладками", — предупреждает Франк.
Она также подчеркивает, что неустойчивость автомобиля на дороге при торможении или поворотах может свидетельствовать о неполадках тормозной системы или рулевого управления. А трудности с запуском двигателя часто указывают на неисправность системы зажигания или аккумулятора.
Специалист рекомендует перед покупкой автомобиля на вторичном рынке обязательно провести полную диагностику в автосервисе и проверить историю обслуживания. Эти меры помогут избежать неожиданных проблем в будущем.
Тест-драйв (англ. test drive — пробная поездка) — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств.
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