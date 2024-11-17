Зачем при покупке машины на вторичке обязательно нужен тест-драйв

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля с пробегом важно учитывать не только его стоимость, но и целый ряд факторов: техническое состояние, расход топлива, стоимость обслуживания, доступность запчастей, уровень систем безопасности и даже репутацию автопроизводителя. Об этом рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Если вы хотите купить авто с пробегом, обратите внимание на признаки возможных проблем: Аномальные звуки. Посторонние шумы, треск или скрип во время движения могут указывать на неисправности подвески, трансмиссии или двигателя. Подтеки масла. Наличие масляных пятен под автомобилем часто сигнализирует о проблемах с уплотнениями или прокладками", — предупреждает Франк.

Она также подчеркивает, что неустойчивость автомобиля на дороге при торможении или поворотах может свидетельствовать о неполадках тормозной системы или рулевого управления. А трудности с запуском двигателя часто указывают на неисправность системы зажигания или аккумулятора.

Специалист рекомендует перед покупкой автомобиля на вторичном рынке обязательно провести полную диагностику в автосервисе и проверить историю обслуживания. Эти меры помогут избежать неожиданных проблем в будущем.

Уточнения

Тест-драйв (англ. test drive — пробная поездка) — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств.

