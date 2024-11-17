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Названы самые распространенные проблемы, из-за которых могут запретить эксплуатацию автомобиля

1:49
Авто

Многие неопытные водители даже не подозревают, что некоторые неисправности и изменения в автомобиле могут привести к запрету на его эксплуатацию. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев в интервью "Российской газете".

Названы самые распространенные проблемы, из-за которых могут запретить эксплуатацию автомобиля
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

"Наиболее распространённое нарушение в России — это, конечно, тонировка. Если водитель не устраняет её, ему выписывается предписание. За невыполнение этого требования грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. Также в ряде регионов применяется мера прекращения регистрации транспортных средств с нарушениями", — пояснил эксперт.

Вторым по популярности нарушением, способным стать причиной запрета эксплуатации, является установка оборудования, например газового, без согласования в установленном законом порядке.

Схожие последствия ожидают водителей, которые устанавливают незаводские детали: выхлопные трубы, светотехнику или специальные звуковые приборы. Эти изменения часто заметны даже при визуальном осмотре автомобиля, что повышает вероятность привлечения внимания сотрудников ГИБДД.

"Кроме того, известны случаи, когда водители устанавливали на "Газели" более мощные двигатели японского производства. Сейчас предлагается изменить порядок внесения таких изменений в конструкцию автомобиля. Если нововведения вступят в силу, это также будет являться основанием для запрета эксплуатации транспортного средства, вплоть до прекращения его регистрации", — отметил Воропаев.

Таким образом, чтобы избежать серьезных последствий, автовладельцам следует строго соблюдать требования законодательства при изменении конструкции автомобиля или устранении неисправностей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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