Почему машину может уводить в сторону после шиномонтажа

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением зимы большинство российских водителей уже заменили летние шины на зимние. Однако сразу после шиномонтажа некоторые автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой — уводом машины в сторону, что ставит под угрозу безопасность на дороге. В интервью порталу njcar. ru инспектор ГАИ объяснил, почему это происходит и как решить проблему.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Увод автомобиля при движении по ровной дороге часто вызывает у водителей опасения о серьезных неисправностях, таких как поломка рулевой рейки, заедание тормозных суппортов или износ подшипников и сайлент-блоков. Однако в большинстве случаев проблема имеет более простые причины.

Одной из них может быть износ старой резины или разный уровень давления в шинах. Если после замены колес не был проверен сход-развал, это также может привести к отклонениям от прямолинейного движения, особенно на высоких скоростях.

За несколько сезонов шины изнашиваются неравномерно, особенно если они хранились в неподходящих условиях или их меняли местами, ставя передние колеса назад и наоборот. Из-за этого на покрышках образуются деформации, которые провоцируют "плавание" автомобиля на дороге.

Исправить это можно только заменой резины, что требует существенных затрат, но альтернатив для обеспечения безопасности просто нет.

Еще одна возможная причина — деформация дисков. На дорогах с плохим покрытием даже аккуратный водитель может столкнуться с биением дисков. Для стальных дисков существует возможность прокатки, что гораздо дешевле замены, но этот метод не применим к литыми дискам. Ремонт литых дисков ослабляет структуру металла и увеличивает риск их разрушения.

Самая простая причина увода машины — разное давление в колесах. В сезон шиномонтажа, когда мастерские работают с большой нагрузкой, не всегда удается точно проверить накачку шин. Если одно из колес приспущено, автомобиль будет тянуть в сторону. Решение здесь очевидно — нужно выставить давление, рекомендованное производителем.

Кроме того, использование разных типов шин на одном автомобиле может стать причиной отклонений. Инспектор ГАИ напомнил, что за это водителю грозит штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

Чтобы избежать проблем с управляемостью после шиномонтажа, важно следить за состоянием резины, вовремя проверять давление в шинах и проводить диагностику подвески. Простые меры профилактики помогут обеспечить безопасность на зимних дорогах.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

