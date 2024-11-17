Почему категорически нельзя поднимать дворники в снегопад

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Многие автолюбители в снегопады оставляют свои автомобили с поднятыми дворниками, полагая, что это защитит их от примерзания. На первый взгляд, решение выглядит простым и логичным, но действительно ли оно полезно для стеклоочистителей?

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Владелец сети автомагазинов в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему такая привычка может быть вредной.

Стремление продлить срок службы стеклоочистителей понятно: их замена – удовольствие не из дешевых. Однако использование дворников для удаления снега и льда значительно сокращает их ресурс. Если щетки примерзают к стеклу, это приводит к повреждениям резинки, что снижает их эффективность, а также увеличивает нагрузку на электромотор стеклоочистителя.

Чтобы избежать этих проблем, многие водители поднимают поводки дворников, оставляя щетки висеть над стеклом. Однако эта мера имеет свои подводные камни. Основная проблема заключается в пружинах, которые обеспечивают плотное прилегание щеток к стеклу.

Долгое нахождение поводков в поднятом состоянии ослабляет эти пружины. Со временем это приводит к тому, что даже новые щетки начинают работать хуже: оставляют разводы и грязные полосы.

Кроме того, если поднятые дворники начинают двигаться из-за случайно включенного селектора управления, это может повредить кромку капота автомобиля. Вместо того чтобы поднимать щетки, владельцам автомобилей рекомендуется очищать лобовое стекло вручную при помощи щетки или скребка. В случае сильного обледенения лучше воспользоваться встроенным подогревом стекла.

Таким образом, привычка поднимать стеклоочистители в снегопад не только не помогает избежать проблем, но и может усугубить их. Эффективнее уделить немного времени тщательной очистке стекла перед началом поездки.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

