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Два сценария поломки аккумулятора: что нужно знать каждому водителю

2:02
Авто

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о возможных сценариях выхода из строя автомобильных аккумуляторов и дал рекомендации по их проверке. По его словам, даже сравнительно новая батарея может выйти из строя неожиданно, особенно если ей уже больше трех лет.

Два сценария поломки аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Два основных сценария поломки

Неожиданный отказ

Этот сценарий связан с внезапными повреждениями, такими как короткое замыкание между пластинами или разрыв контакта между секциями. В таких случаях аккумулятор выходит из строя без предупреждения, и восстановить его уже невозможно.

Постепенное снижение производительности

Причинами могут быть хронический недозаряд или естественный износ. В этом случае водитель может заранее заметить снижение емкости и плотности электролита, что проявляется ухудшением работы батареи. Это дает возможность заменить аккумулятор до полного отказа.

Признаки изношенного аккумулятора

  1. Проблемы с запуском двигателя.
    Исправный аккумулятор обеспечивает уверенный старт мотора. Заметные провалы напряжения или затрудненный запуск могут указывать на необходимость замены.
  2. Напряжение ниже нормы.
    Эксперт рекомендует проверять напряжение батареи перед запуском двигателя. Значение ниже 12,5 В является сигналом о возможных проблемах.
  3. Трудности после простоя.
    Если после нескольких дней без движения автомобиль тяжело заводится, это тоже повод обратить внимание на состояние аккумулятора.

Почему важно проверить батарею сейчас?

С наступлением холодов нагрузка на аккумулятор значительно возрастает, что может привести к его отказу в самый неподходящий момент. Васильев подчеркивает, что осень — идеальное время для диагностики и зарядки батареи. Если есть сомнения в ее работоспособности, лучше заменить аккумулятор заранее.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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