Два сценария поломки аккумулятора: что нужно знать каждому водителю

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о возможных сценариях выхода из строя автомобильных аккумуляторов и дал рекомендации по их проверке. По его словам, даже сравнительно новая батарея может выйти из строя неожиданно, особенно если ей уже больше трех лет.
Этот сценарий связан с внезапными повреждениями, такими как короткое замыкание между пластинами или разрыв контакта между секциями. В таких случаях аккумулятор выходит из строя без предупреждения, и восстановить его уже невозможно.
Причинами могут быть хронический недозаряд или естественный износ. В этом случае водитель может заранее заметить снижение емкости и плотности электролита, что проявляется ухудшением работы батареи. Это дает возможность заменить аккумулятор до полного отказа.
С наступлением холодов нагрузка на аккумулятор значительно возрастает, что может привести к его отказу в самый неподходящий момент. Васильев подчеркивает, что осень — идеальное время для диагностики и зарядки батареи. Если есть сомнения в ее работоспособности, лучше заменить аккумулятор заранее.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!