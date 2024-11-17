Каждый четвертый владелец электромобиля сталкивается с нехваткой спецсервисов

Эксперты совместно с EV Forum провели исследование, чтобы выяснить, какие проблемы возникают у владельцев электрокаров при ремонте. В онлайн-опросе участвовало более 900 владельцев электрических автомобилей, и респонденты могли указать сразу несколько вариантов ответа.
Результаты опроса
Выводы
Опрос показал, что хотя более трети владельцев не испытывают сложностей с ремонтом электрокаров, значительная часть все же сталкивается с проблемами, связанными с недостатком специализированных сервисов, квалифицированных мастеров и запчастей. Это указывает на необходимость развития инфраструктуры для обслуживания электромобилей в России.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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