Каждый четвертый владелец электромобиля сталкивается с нехваткой спецсервисов

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты совместно с EV Forum провели исследование, чтобы выяснить, какие проблемы возникают у владельцев электрокаров при ремонте. В онлайн-опросе участвовало более 900 владельцев электрических автомобилей, и респонденты могли указать сразу несколько вариантов ответа.

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Результаты опроса

Проблем нет: 37,6% участников заявили, что не сталкиваются с трудностями при обслуживании своих электромобилей.

Отсутствие спецсервисов: 23,5% отметили, что их авто не берут в ремонт либо в регионе попросту нет специализированных станций.

Квалификация персонала: На недостаточную подготовку специалистов указали 11,8% респондентов.

Долгое ожидание и высокая цена: По 8,2% владельцев жалуются на длительное ожидание запчастей, высокую стоимость ремонта и очереди на сервисе.

Самостоятельный ремонт: Лишь 5,9% участников опроса решают ремонтировать свои электромобили своими силами.

Выводы

Опрос показал, что хотя более трети владельцев не испытывают сложностей с ремонтом электрокаров, значительная часть все же сталкивается с проблемами, связанными с недостатком специализированных сервисов, квалифицированных мастеров и запчастей. Это указывает на необходимость развития инфраструктуры для обслуживания электромобилей в России.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



