Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

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Минпромторг России опубликовал обновленный перечень товаров, разрешенных к поставкам в страну по схеме параллельного импорта. Как сообщают автоэксперты, из списка исключены некоторые изделия известных южнокорейских брендов Kia и Hyundai.

Фото: Wikipedia by Tomash, CC BY-SA 3.0

Теперь товары из чёрных металлов, включая цепи, трубки, листы, а также моторы, их составные части, пластмассовые трубки и шланги этих брендов больше не входят в разрешённый перечень. Помимо этого, изменения коснулись приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей и антиобледенителей.

Нововведение вступит в силу через полгода после официального опубликования соответствующего документа. Это решение может повлиять на рынок автокомпонентов в России, так как именно Kia и Hyundai пользуются большим спросом среди российских автовладельцев.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



