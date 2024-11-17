Новая инициатива: как выбрать сервис для ремонта по ОСАГО

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Российский Центробанк одобрил инициативу, которая дает автовладельцам право самостоятельно выбирать станцию техобслуживания для ремонта автомобиля по ОСАГО. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, CC BY-SA 3.0

Сейчас автовладельцы ограничены в выборе: ремонт возможен только в тех сервисах, с которыми у страховой компании есть договор. Однако из-за длительных сроков поставки запчастей многие СТО просто отказываются от выполнения работ. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подчеркнули, что это создает дополнительные сложности для автовладельцев.

Илья Смирнов отметил, что новое правило позволит россиянам больше контролировать процесс ремонта. Теперь автовладелец сможет выбирать СТО по своему усмотрению. Тем не менее, страховые компании будут освобождены от ответственности за качество ремонта, выполненного на таких сторонних станциях, в течение первых 30 дней после оказания услуги.

Преимущества и ограничения нового подхода

Нововведение обещает расширить возможности автовладельцев и ускорить процесс ремонта. Возможность выбора СТО особенно важна в условиях, когда на согласованных страховыми компаниями станциях техобслуживания случаются задержки из-за нехватки запчастей или высокой загруженности.

Однако у этой инициативы есть свои нюансы. Ответственность за качество ремонта и соблюдение сроков ляжет полностью на владельца транспортного средства, если он выбирает СТО, не связанную с его страховой. Это значит, что автовладельцам придется внимательнее подходить к выбору станции, проверять ее репутацию и опыт работы.

Вывод

Поддержанная Центробанком инициатива направлена на упрощение ремонта по ОСАГО и уменьшение нагрузки на согласованные страховыми компаниями СТО. При этом автовладельцам важно учитывать, что при обращении к сторонним сервисам они сами несут риски, связанные с качеством выполненных работ.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе.

