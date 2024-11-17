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Нехватка запчастей: что делать, чтобы не ждать месяцы

2:32
Авто

Как ускорить ремонт автомобиля в условиях дефицита запчастей?

В последние годы приобретение оригинальных деталей для зарубежных автомобилей в России стало значительно сложнее. Сроки поставок "под заказ" могут растянуться на несколько месяцев, что затрудняет своевременный ремонт. Однако есть несколько решений, которые помогут сократить время ожидания и избежать длительного простоя автомобиля.

Нехватка запчастей: что делать, чтобы не ждать месяцы
Фото: freepik.com by standret, PDM

Эксперты объясняют, что сроки доставки запчастей, которые не имеют альтернатив на вторичном рынке, варьируются от месяца до полутора и более. Часто владельцам предлагают контрафактные детали под видом "старых запасов", либо завышают стоимость редких комплектующих. Например, руководитель отдела обучения бренда Avtopribor Артем Березин, отметил, что качественные аналоги остаются редкостью, а их цена значительно выше оригинальных деталей.

Одним из способов решения проблемы может стать временная установка восстановленных или б/у деталей, которые прошли проверку у профессионалов. Это особенно актуально для компонентов, которые сложно найти или долго ждать.

Кроме того, некоторые зарубежные автопроизводители, покинувшие российский рынок, передали свои заводы новым владельцам. Эти предприятия продолжают выпускать качественные детали, хотя ассортимент может быть ограниченным. Такой подход помогает поддерживать ремонтопригодность автомобилей в условиях дефицита.

Еще одним эффективным методом остаются авторазборки. По словам эксперта по сервису Олеси Яшиной, целесообразно заказывать не отдельную деталь, а целый узел. Это позволяет ускорить доставку, использовать необходимую часть, а оставшееся продать с выгодой, особенно учитывая рост цен на автомобильные комплектующие.

Для владельцев автомобилей важным советом будет проверка происхождения запчастей, чтобы избежать покупки подделок. Обращение в проверенные сервисы, работающие с вашей маркой, также поможет минимизировать риски.

Вывод

Сложности с поставками автомобильных запчастей — реальность, с которой сталкивается большинство автолюбителей. Однако использование восстановленных деталей, обращение на авторазборки или временная установка аналогов могут существенно сократить время ремонта и вернуть машину в строй без долгих ожиданий.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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