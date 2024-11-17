Нарушения в конструкции авто: что нужно знать, чтобы избежать проблем

Автоюрист Лев Воропаев рассказал о наиболее распространенных нарушениях, которые могут стать причиной прекращения эксплуатации транспортных средств в России. Эксперт отметил, что водители нередко сталкиваются с серьезными санкциями за такие действия.
Тонировка стекол
Самое частое нарушение в стране. Если водитель не убирает запрещенную тонировку после требования сотрудников ГИБДД, это чревато арестом на срок до 15 суток. Кроме того, в ряде регионов может быть инициировано прекращение регистрации автомобиля.
Незаконная установка оборудования
Речь идет о таких модификациях, как монтаж газобаллонного оборудования (ГБО), если оно не согласовано с законом. Любые подобные изменения требуют обязательной регистрации.
Изменения в конструкции автомобиля
Установка нештатных деталей, например:
Эти изменения могут привести к запрету эксплуатации.
Некоторые владельцы автомобилей, например "Газелей", устанавливали более мощные японские моторы. Однако с новыми поправками такие изменения конструкции без надлежащего согласования также могут привести к прекращению регистрации в ГИБДД.
Лев Воропаев рекомендует заранее согласовывать любые модификации с ГИБДД, чтобы избежать проблем с законом. Это касается как установки ГБО, так и замены ключевых элементов автомобиля.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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