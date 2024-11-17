Нарушения в конструкции авто: что нужно знать, чтобы избежать проблем

Автоюрист Лев Воропаев рассказал о наиболее распространенных нарушениях, которые могут стать причиной прекращения эксплуатации транспортных средств в России. Эксперт отметил, что водители нередко сталкиваются с серьезными санкциями за такие действия.

Фото: freepik.com by wirestock

Основные нарушения и последствия

Тонировка стекол

Самое частое нарушение в стране. Если водитель не убирает запрещенную тонировку после требования сотрудников ГИБДД, это чревато арестом на срок до 15 суток. Кроме того, в ряде регионов может быть инициировано прекращение регистрации автомобиля.

Незаконная установка оборудования

Речь идет о таких модификациях, как монтаж газобаллонного оборудования (ГБО), если оно не согласовано с законом. Любые подобные изменения требуют обязательной регистрации.

Изменения в конструкции автомобиля

Установка нештатных деталей, например:

нестандартных выхлопных систем,

незаводских световых приборов,

запрещенных звуковых сигналов.

Эти изменения могут привести к запрету эксплуатации.

Замена двигателей

Некоторые владельцы автомобилей, например "Газелей", устанавливали более мощные японские моторы. Однако с новыми поправками такие изменения конструкции без надлежащего согласования также могут привести к прекращению регистрации в ГИБДД.

Какие последствия грозят нарушителям?

Штрафы Арест до 15 суток за игнорирование предписаний Прекращение регистрации транспортного средства, что делает дальнейшую эксплуатацию невозможной

Советы от автоюриста

Лев Воропаев рекомендует заранее согласовывать любые модификации с ГИБДД, чтобы избежать проблем с законом. Это касается как установки ГБО, так и замены ключевых элементов автомобиля.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

