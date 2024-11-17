Первый электромобиль Lamborghini: чем удивит новое купе GT

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Итальянская компания Lamborghini работает над созданием автомобиля в необычном для себя формате — четырехместного купе GT. Согласно информации от Motor1. com, новинка будет полностью электрической и вдохновлена концептом Lanzador.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Что известно о новом GT от Lamborghini

Формат кузова: четырехместное купе с посадочной формулой 2+2.

Особенности дизайна: сохранение фирменного стиля Lamborghini, увеличенный клиренс.

Технические характеристики: ранее заявлялось, что Lanzador будет иметь мощность 1 341 л. с…

Планируемые сроки производства: конец 2020-х или начало 2030-х годов.

Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.

Почему выбрано купе GT?

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн сообщил, что компания изначально рассматривала выпуск седана на базе концепта Estoque 2008 года. Однако от этой идеи отказались из-за длинной колесной базы, которая, по словам руководства, не всегда удачно вписывается в дизайн.

Концепт Estoque стал первой переднемоторной моделью Lamborghini после внедорожника LM002 и дебютировал на Парижском автосалоне в 2008 году. Тем не менее, выбор был сделан в пользу GT-купе, чтобы подчеркнуть уникальный стиль марки.

Что такое Lanzador?

Концепт Lanzador, представленный в 2023 году, демонстрирует видение Lamborghini в сегменте электрических автомобилей. Модель сочетает спортивный дизайн, высокий клиренс и инновационные технологии. Новое купе GT обещает объединить роскошь и передовые технологии, сохранив фирменный дух Lamborghini.

Уточнения

Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля. Отличается двумя либо четырьмя дверьми и структурно купе отличается отсутствием дверных рамок. Боковые стекла выдвигаются из двери так же как и традиционные купе в других бытовых либо технических устройствах.



