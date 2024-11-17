Первый электромобиль Lamborghini: чем удивит новое купе GT

Итальянская компания Lamborghini работает над созданием автомобиля в необычном для себя формате — четырехместного купе GT. Согласно информации от Motor1. com, новинка будет полностью электрической и вдохновлена концептом Lanzador.
Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн сообщил, что компания изначально рассматривала выпуск седана на базе концепта Estoque 2008 года. Однако от этой идеи отказались из-за длинной колесной базы, которая, по словам руководства, не всегда удачно вписывается в дизайн.
Концепт Estoque стал первой переднемоторной моделью Lamborghini после внедорожника LM002 и дебютировал на Парижском автосалоне в 2008 году. Тем не менее, выбор был сделан в пользу GT-купе, чтобы подчеркнуть уникальный стиль марки.
Концепт Lanzador, представленный в 2023 году, демонстрирует видение Lamborghini в сегменте электрических автомобилей. Модель сочетает спортивный дизайн, высокий клиренс и инновационные технологии. Новое купе GT обещает объединить роскошь и передовые технологии, сохранив фирменный дух Lamborghini.
Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля. Отличается двумя либо четырьмя дверьми и структурно купе отличается отсутствием дверных рамок. Боковые стекла выдвигаются из двери так же как и традиционные купе в других бытовых либо технических устройствах.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!