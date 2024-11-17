Кроссоверы Infiniti для Китая: новые технологии и элегантный дизайн

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На Международном автосалоне в Гуанчжоу компания Infiniti представила обновленные версии своих популярных кроссоверов: QX50, QX55 и QX60. Эти модели предназначены для китайского рынка, и их разработка ориентирована на повышение комфорта, производительности и безопасности.

Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, CC BY-SA 4.0

Infiniti QX50: элегантность и технологии

Компактный Infiniti QX50 сочетает современный дизайн и инновационные технологии. Обновления 2024 года направлены на улучшение характеристик модели.

Двигатель: 2,0-литровый турбированный VC-Turbo (272 л. с., 380 Нм).

Трансмиссия: бесступенчатый вариатор Xtronic.

Привод: передний или полный.

Габариты QX50: длина — 4 732 мм, ширина — 1 903 мм, высота — 1 622 мм, колесная база — 2 800 мм. Этот кроссовер обеспечивает плавное ускорение и высокий уровень комфорта.

Infiniti QX55: стиль и мощь кросс-купе

QX55 — купеобразный вариант QX50. Модель оснащена теми же техническими характеристиками:

Двигатель VC-Turbo (272 л. с., 380 Нм).

Вариатор Xtronic и полный привод с муфтой подключения задней оси.

QX55 выделяется динамичным дизайном, подчеркивающим его спортивный характер.

Infiniti QX60: простор и премиум-класс

Среднеразмерный Infiniti QX60 рассчитан на семейные поездки благодаря трем рядам сидений.

Габариты: длина — 5 127 мм, ширина — 2 184 мм (с учетом зеркал), высота — 1 770 мм, колесная база — 2 900 мм.

Двигатель: 2,0-литровый VC-Turbo (252 л. с., 380 Нм).

Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат.

Кроссовер также оснащен системой полного привода с муфтой на задней оси.

Infiniti QX60 35 YEARS: особая версия

На стенде была представлена юбилейная версия QX60 35 YEARS, которая выделяется:

Бронзовыми элементами экстерьера,

Специальным обвесом,

Уникальными колесными дисками.

Техническая составляющая осталась без изменений.

Уточнения

Infiniti — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Автомобили Infiniti официально продают в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и в Тайване, а с 2006 года в России, Казахстане и в Украине, после 2022 года вышла с рынка России.



