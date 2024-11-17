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Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя

2:19
Авто

Свечи зажигания — ключевой элемент бензинового двигателя. Их своевременная замена предотвращает поломки мотора, высоковольтных проводов и выпускной системы.

Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Когда менять свечи?

Свечи зажигания подвержены износу, даже если двигатель работает без нареканий. Срок службы зависит от типа свечей:

  • Никелевые свечи: замена каждые 20-30 тыс. км пробега.
  • Иридиевые свечи: ресурс составляет 80-100 тыс. км.

Эти значения могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Регулярная проверка состояния свечей помогает избежать дорогостоящего ремонта.

Последствия несвоевременной замены

Если свечи зажигания долго не менять, это может привести к ряду серьезных проблем:

  1. Разрушение выпускного коллектора.
    Неполное сгорание топливовоздушной смеси приводит к воспламенению топлива в системе выпуска. Это вызывает термические и механические повреждения коллектора.
  2. Поломка катушек и высоковольтных проводов.
    Отложения на электродах увеличивают зазор, из-за чего требуется большее напряжение для искры. Это перегружает провода и катушки зажигания, ускоряя их износ.
  3. Снижение мощности двигателя.
    Свечи с отложениями или большим зазором дают слабую искру. Это вызывает пропуски зажигания, двигатель работает с перебоями, а несгоревшее топливо разрушает катализатор.
  4. Повреждение внутренних деталей двигателя.
    Калильное зажигание, возникающее из-за перегрева электродов, повышает температуру и давление в цилиндрах. Это может повредить поршни, поршневые кольца, клапаны и даже головку блока цилиндров.

Как избежать проблем?

  1. Регулярно проверяйте состояние свечей и меняйте их в соответствии с рекомендациями производителя.
  2. Используйте качественное топливо, чтобы минимизировать образование отложений.
  3. Обращайте внимание на симптомы: перебои в работе двигателя, вибрации, затруднения при разгоне.

Своевременная замена свечей зажигания сохранит исправность двигателя и предотвратит дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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