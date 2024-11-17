Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя

Свечи зажигания — ключевой элемент бензинового двигателя. Их своевременная замена предотвращает поломки мотора, высоковольтных проводов и выпускной системы.
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0
Когда менять свечи?
Свечи зажигания подвержены износу, даже если двигатель работает без нареканий. Срок службы зависит от типа свечей:
Никелевые свечи: замена каждые 20-30 тыс. км пробега.
Иридиевые свечи: ресурс составляет 80-100 тыс. км.
Эти значения могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Регулярная проверка состояния свечей помогает избежать дорогостоящего ремонта.
Последствия несвоевременной замены
Если свечи зажигания долго не менять, это может привести к ряду серьезных проблем:
Разрушение выпускного коллектора. Неполное сгорание топливовоздушной смеси приводит к воспламенению топлива в системе выпуска. Это вызывает термические и механические повреждения коллектора.
Поломка катушек и высоковольтных проводов. Отложения на электродах увеличивают зазор, из-за чего требуется большее напряжение для искры. Это перегружает провода и катушки зажигания, ускоряя их износ.
Снижение мощности двигателя. Свечи с отложениями или большим зазором дают слабую искру. Это вызывает пропуски зажигания, двигатель работает с перебоями, а несгоревшее топливо разрушает катализатор.
Повреждение внутренних деталей двигателя. Калильное зажигание, возникающее из-за перегрева электродов, повышает температуру и давление в цилиндрах. Это может повредить поршни, поршневые кольца, клапаны и даже головку блока цилиндров.
Как избежать проблем?
Регулярно проверяйте состояние свечей и меняйте их в соответствии с рекомендациями производителя.
Используйте качественное топливо, чтобы минимизировать образование отложений.
Обращайте внимание на симптомы: перебои в работе двигателя, вибрации, затруднения при разгоне.
Своевременная замена свечей зажигания сохранит исправность двигателя и предотвратит дорогостоящий ремонт.
Уточнения
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие.