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Холодный или теплый способ хранения: что выбрать для чеснока

1:51
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Чеснок — неприхотливый овощ, но его неправильное хранение может привести к потере питательных веществ, вкусовых качеств и порче. Как избежать ошибок, рассказала кандидат медицинских наук и терапевт Анаида Бучина.

Холодный или теплый способ хранения: что выбрать для чеснока
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Три главных условия для хранения чеснока

Чтобы чеснок оставался свежим и полезным, необходимо соблюдать три основных условия:

  1. Темнота. Солнечные лучи ускоряют процессы высыхания.
  2. Прохлада. Высокие температуры могут провоцировать прорастание.
  3. Сухость. Но без излишков: слишком сухой воздух приведет к усыханию, а избыточная влажность — к гниению.
    Оптимальная влажность для чеснока — не выше 70%, подчеркнула Бучина.

Теплый и холодный методы хранения

Теплый способ:

  • Подходит для долгосрочного хранения.
  • Температура воздуха должна быть от +18°С до +22°С.

Холодный способ:

  • Используется в зимний период или при наличии подходящих условий.
  • Температура должна составлять от -1°С до -3°С.

Хранение в городской квартире

Если вы живете в квартире, то:

  • Основную часть чеснока храните в кладовке, на утепленном балконе или в другом прохладном месте. Размещайте ближе к полу, подальше от батарей и радиаторов.
  • Для использования в ближайшее время чеснок можно оставить в холодильнике. Упакуйте его в тканевые мешочки или бумагу, чтобы предотвратить излишнюю влажность и сохранить вкус.

Чего нельзя делать?

  • Не храните чеснок у батарей. Это ускоряет его высыхание.
  • Не оставляйте в полиэтиленовых пакетах. Это создает парниковый эффект, провоцирующий гниение.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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