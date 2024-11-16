Холодный или теплый способ хранения: что выбрать для чеснока

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Чеснок — неприхотливый овощ, но его неправильное хранение может привести к потере питательных веществ, вкусовых качеств и порче. Как избежать ошибок, рассказала кандидат медицинских наук и терапевт Анаида Бучина.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Три главных условия для хранения чеснока

Чтобы чеснок оставался свежим и полезным, необходимо соблюдать три основных условия:

Темнота. Солнечные лучи ускоряют процессы высыхания. Прохлада. Высокие температуры могут провоцировать прорастание. Сухость. Но без излишков: слишком сухой воздух приведет к усыханию, а избыточная влажность — к гниению.

Оптимальная влажность для чеснока — не выше 70%, подчеркнула Бучина.

Теплый и холодный методы хранения

Теплый способ:

Подходит для долгосрочного хранения.

Температура воздуха должна быть от +18°С до +22°С.

Холодный способ:

Используется в зимний период или при наличии подходящих условий.

Температура должна составлять от -1°С до -3°С.

Хранение в городской квартире

Если вы живете в квартире, то:

Основную часть чеснока храните в кладовке, на утепленном балконе или в другом прохладном месте. Размещайте ближе к полу, подальше от батарей и радиаторов.

Для использования в ближайшее время чеснок можно оставить в холодильнике. Упакуйте его в тканевые мешочки или бумагу, чтобы предотвратить излишнюю влажность и сохранить вкус.

Чего нельзя делать?

Не храните чеснок у батарей. Это ускоряет его высыхание.

Не оставляйте в полиэтиленовых пакетах. Это создает парниковый эффект, провоцирующий гниение.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

