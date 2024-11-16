Холодный или теплый способ хранения: что выбрать для чеснока

Чеснок — неприхотливый овощ, но его неправильное хранение может привести к потере питательных веществ, вкусовых качеств и порче. Как избежать ошибок, рассказала кандидат медицинских наук и терапевт Анаида Бучина.
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Три главных условия для хранения чеснока
Чтобы чеснок оставался свежим и полезным, необходимо соблюдать три основных условия:
Темнота. Солнечные лучи ускоряют процессы высыхания.
Прохлада. Высокие температуры могут провоцировать прорастание.
Сухость. Но без излишков: слишком сухой воздух приведет к усыханию, а избыточная влажность — к гниению. Оптимальная влажность для чеснока — не выше 70%, подчеркнула Бучина.
Теплый и холодный методы хранения
Теплый способ:
Подходит для долгосрочного хранения.
Температура воздуха должна быть от +18°С до +22°С.
Холодный способ:
Используется в зимний период или при наличии подходящих условий.
Температура должна составлять от -1°С до -3°С.
Хранение в городской квартире
Если вы живете в квартире, то:
Основную часть чеснока храните в кладовке, на утепленном балконе или в другом прохладном месте. Размещайте ближе к полу, подальше от батарей и радиаторов.
Для использования в ближайшее время чеснок можно оставить в холодильнике. Упакуйте его в тканевые мешочки или бумагу, чтобы предотвратить излишнюю влажность и сохранить вкус.
Чего нельзя делать?
Не храните чеснок у батарей. Это ускоряет его высыхание.
Не оставляйте в полиэтиленовых пакетах. Это создает парниковый эффект, провоцирующий гниение.
Уточнения
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.