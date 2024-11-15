Ливни обрушились на Сицилию — десятки авто унесло в море

Из-за сильных ливней на юге Италии произошло масштабное наводнение, которое затронуло Сицилию, сообщает "Рен ТВ Новости".
На видео из социальных сетей видно, как автомобили "плывут" по улицам, сталкиваются друг с другом и со зданиями.
Вода затапливает дома и магазины, унося личные вещи местных жителей. Улицы многих населённых пунктов на юге Италии оказались под водой.
По сообщениям местных СМИ, десятки автомобилей были смыты проливными дождями в море.
Ранее циклон DANA обрушился на восточную часть Испании. В результате погибло более 200 человек, десятки пропавших без вести и более 100 000 авто получили серьезные повреждения и образовали горы автосвалок на городских улицах..
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.
Ливень — сильный (проливной) дождь.
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