Ливни обрушились на Сицилию — десятки авто унесло в море

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Из-за сильных ливней на юге Италии произошло масштабное наводнение, которое затронуло Сицилию, сообщает "Рен ТВ Новости".

Фото: Рен ТВ Новости is licensed under Free More info

На видео из социальных сетей видно, как автомобили "плывут" по улицам, сталкиваются друг с другом и со зданиями.

Вода затапливает дома и магазины, унося личные вещи местных жителей. Улицы многих населённых пунктов на юге Италии оказались под водой.

По сообщениям местных СМИ, десятки автомобилей были смыты проливными дождями в море.

Ранее циклон DANA обрушился на восточную часть Испании. В результате погибло более 200 человек, десятки пропавших без вести и более 100 000 авто получили серьезные повреждения и образовали горы автосвалок на городских улицах..

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.



Ливень — сильный (проливной) дождь.



