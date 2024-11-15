В России запустили услугу аренды модернизированных моделей Волги

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Компания "Ситидрайв" запустила услугу аренды модернизированных моделей "Волга", сообщает auto.mail.

Фото: Ситидрайв is licensed under Free More info

В Москве уже можно взять напрокат автомобиль ГАЗ-3102, а в Санкт-Петербурге скоро будет доступен ГАЗ-24.

У ретроавтомобилей мощные двигатели, автоматические коробки передач, климат-контроль и современные аудиосистемы. На таких авто любая поездка будет только в радость.

Кроме того, машины перекрасили и оснастили новым салоном. Логотип компании выполнен в советском стиле. Воспользоваться услугой могут водители с опытом: стаж не менее 10 лет, возраст — от 28 лет. Выбрать и забронировать автомобиль можно на срок от 1 дня.

Уточнения

ГАЗ-24 «Во́лга» — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год.

