GM отзывает почти 80 000 автомобилей из-за проблем с трансмиссией

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Компания General Motors отзывает 77 824 автомобиля, сообщает Reuters.

Фото: Wikipedia by Ed Schipul, CC BY-SA 2.0

Регулятор заявляет, что некорректное программное обеспечение в модуле управления трансмиссией может привести к движению автомобиля в направлении, повышающем риск аварии.

Отзыв касается некоторых автомобилей Chevrolet Express и GMC Savana 2022–2023 годов выпуска, сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах.

Некорректная работа программного обеспечения в модуле управления трансмиссией может привести к снижению мощности, непреднамеренному замедлению, блокировке задних колёс или движению автомобиля по аварийной траектории.

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — (от лат. transmissio — пересылка, передача) в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.





General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

