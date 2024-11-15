Эти правила игнорируются на автозаправках

Оскару Уайльду приписывают авторство этих слов: "Правила нужны для того, чтобы их нарушать, иначе какое же от них удовольствие”.
Однако вслед за нарушением в некоторых ситуациях последует наказание, если был причинен вред здоровью человека, нанесен ущерб чему-то или страшнее — погибли люди.
Какие правила на автозаправках чаще всего нарушают водители ТС?
Несмотря на прогресс, достигнутый в разработке современных заправочных колонок, каждый раз, когда водитель берет заправочный пистолет и вставляет его в горловину бензобака, даже несколько капель топлива обязательно окажутся на асфальте или кузове автомобиля.
Аналогично происходит и при возврате пистолета обратно в колонку. Когда бензин попадает на асфальт, он начинает испаряться, смешиваясь с воздухом, и этот процесс ускоряется при повышении температуры.
К этому добавляются пары, образующиеся от открытых горловин бензобаков. Именно эти пары бензина представляют собой главную опасность: если их концентрация окажется высокой, даже малейшая искра может стать причиной воспламенения и вызвать серьезные последствия.
Поэтому правила нужно соблюдать!
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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