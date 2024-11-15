Эти правила игнорируются на автозаправках

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Оскару Уайльду приписывают авторство этих слов: "Правила нужны для того, чтобы их нарушать, иначе какое же от них удовольствие”.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Однако вслед за нарушением в некоторых ситуациях последует наказание, если был причинен вред здоровью человека, нанесен ущерб чему-то или страшнее — погибли люди.

Какие правила на автозаправках чаще всего нарушают водители ТС?

Курят в машине, на прилегающей территории АЗС. Вообще-то за это дело могут оштрафовать — от 500 до 1500 рублей.

Наливают топливо в пластиковые емкости, не предназначенные для этого. А ведь полимерные материалы накапливают статический заряд, они бьют током. Возникла искра — есть риск возгорания.

Пользуются мобильными телефонами. А мобильник способен при неудачно сложившихся обстоятельствах вызывать искру. Штрафы тоже прописаны в зависимости от АЗС.

Не соблюдают расстояние между автомобилями, стоящими в очереди к бензоколонке (не менее 3 метров), в очереди на въезд (не менее 1 метра) на заправку. А надо бы соблюдать, чтоб в случае ЧС быстрее покинуть опасный участок.

Заправляют авто с заведенным двигателем. Тоже штраф полагается.

Заливают технические жидкости. Штраф.

Не соблюдают правило хорошего тона: некоторые вставят пистолет в горловину и пропадают на 20 минут (на современных АЗС есть много чего такого "интересного", которое может отвлечь внимание водителя).

Несмотря на прогресс, достигнутый в разработке современных заправочных колонок, каждый раз, когда водитель берет заправочный пистолет и вставляет его в горловину бензобака, даже несколько капель топлива обязательно окажутся на асфальте или кузове автомобиля.

Аналогично происходит и при возврате пистолета обратно в колонку. Когда бензин попадает на асфальт, он начинает испаряться, смешиваясь с воздухом, и этот процесс ускоряется при повышении температуры.

К этому добавляются пары, образующиеся от открытых горловин бензобаков. Именно эти пары бензина представляют собой главную опасность: если их концентрация окажется высокой, даже малейшая искра может стать причиной воспламенения и вызвать серьезные последствия.

Поэтому правила нужно соблюдать!

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



