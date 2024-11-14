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Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже

1:22
Авто

Когда в пожарную службу Скотсдейла (штат Аризона, США) поступила звонок от владельца пикапа, сотрудники поначалу скептически отнеслись к заявлению мужчины, сообщает The Drive.

Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже
Фото: www.drive2.ru by Scottsdale Fire Department is licensed under Free More info

Водитель утверждал, что из-под днища машины выглядывает змеиная голова.

Приехавшие на место происшествия специалисты, надев толстые перчатки и взяв щипцы для извлечения животных, спустя некоторое время вытащили огромного удава.

Как змея оказалась в этих краях? Ведь естественная среда ее обитания простирается от Мексики до Аргентины. Сотрудники службы решили, что скорей всего змея была домашней, уползла из человеческого жилья — пресмыкающееся достаточно спокойно отреагировало на свое "спасение". Змея заползла в пикап, так как хотела укрыться в теплом месте.

"Я подумал, что это пакет из-под продуктов или что-то пластиковое, может, на что-то наехал. А когда начал рассматривать вблизи, был совершенно потрясён, увидев, что эта большая змея смотрит на меня", — рассказывает Аарон Рикс, владелец Chevrolet Silverado 2500 HD.

Во время извлечения змея-автостопщик не пострадала и была доставлена в Герпетологическое общество Аризоны для оказания помощи.

Уточнения

Герпетоло́гия (от др.-греч. ἑρπετόν — «пресмыкающееся, змея, животное» + λόγος — «слово, речь») — раздел зоологии, изучающий земноводных и пресмыкающихся.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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