Водительский стаж этой автоледи насчитывает вот уже 50 лет, а Москва не верит

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Раиса Рязанова сыграла множество ролей в фильмах и спектаклях, но одной из самых запоминающихся стала роль Тоси в оскароносном фильме "Москва слезам не верит".

Фото: AUTOBURG is licensed under Free More info

Рязанова также известна как заядлая автолюбительница. Её водительский стаж составляет 50 лет. Она даже выигрывала кубок на автомобильных гонках и получила звание "Автоледи-2003".

Говорят, что, когда во время перестройки работу в кино было трудно найти, а редкие эпизодические роли не приносили достаточного дохода, Раиса Рязанова сдавала свою квартиру внаём и подрабатывала частным извозом.

Она получила водительские права в 1986 году, а за руль села ещё в 1980 году. Раньше Рязанова водила Pontiac, а сейчас — Opel .

Уточнения

Pontiac («Понтиа́к») — американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926—2009 годах, и их производитель, который основан в 1899 году, как независимая компания по производству экипажей[уточнить]. С 1926 года являлась подразделением американской компании General Motors и была закрыта в 2010 году из-за финансовых проблем GM.



Opel Automobile GmbH — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия). Компания была основана 21 января 1862 года; к выпуску автомобилей приступили в 1899 году. С 1929 года принадлежала концерну General Motors. С 2017 года принадлежит концерну Groupe PSA (Stellantis).



