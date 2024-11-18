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10 ошибок, которые сокращают ресурс автомобиля и увеличивают расходы на ремонт

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Авто

Многие водители удивляются, когда их автомобиль внезапно выходит из строя, но часто причина неисправности кроется в небрежном отношении владельца к своему транспортному средству.

Первая ошибка, особенно актуальная в осенне-зимний период, — отказ от прогрева двигателя. Несмотря на распространенные советы в интернете о том, что современные двигатели не нуждаются в прогреве, этот этап остается критически важным для любого автомобиля с ДВС. Прогревайте мотор хотя бы 3-5 минут перед началом движения, а после начала поездки избегайте превышения 2500 оборотов до достижения рабочей температуры.

Такие же рекомендации актуальны для автоматической коробки передач: резкий старт после долгого простоя даже при прогретом двигателе может привести к проблемам. Лучше проехать первые несколько километров плавно, чтобы коробка успела прогреться.

Еще одна распространенная ошибка — игнорирование замены масла в коробке передач. Пока трансмиссия работает, многие водители не обращают внимания на её состояние, но оптимальный интервал замены трансмиссионной жидкости — каждые 50 тысяч километров или хотя бы раз в три года.

Замена антифриза также часто остается без внимания. Со временем антифриз теряет свои свойства, что способствует коррозии в системе охлаждения. Кроме того, многие забывают чистить радиатор от грязи и листвы, что может привести к перегреву. Часто пренебрегают и проверкой уровня хладагента в кондиционере, однако его критически низкий уровень может повлечь за собой дорогостоящий ремонт компрессора.

Не менее важным является регулярная замена тормозной жидкости, которая впитывает влагу из окружающей среды. Это влияет на безопасность и может привести к штрафу, если при проверке ГАИ обнаружат утечку жидкости.

Контроль давления в шинах также нередко остается без внимания, хотя правильное давление помогает равномерно изнашивать покрышки и продлевать их срок службы. Немаловажным фактором является и настройка "сход-развала" — регулярная проверка позволяет избежать дополнительных затрат на замену покрышек и улучшает управляемость автомобиля.

Многие водители обращают внимание на состояние ступичных подшипников, рулевой рейки и амортизаторов лишь тогда, когда возникают серьезные поломки. Неисправности этих деталей не только повышают риск потери управления на плохих дорогах, но и ускоряют износ других элементов подвески.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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