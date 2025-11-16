Важный сигнал для водителей: продолжать движение с низким уровнем масла — опасно!

Некоторые водители считают, что низкий уровень моторного масла не представляет особой угрозы. Однако специалист автосервиса в интервью порталу njcar. ru объяснил, можно ли ехать с горящим индикатором давления масла.

Типичная ситуация: при движении по трассе неожиданно загорается красная лампочка давления масла, напоминающая масленку с каплей. Остановившись и проверив под капотом, водитель видит, что уровень масла ниже минимальной отметки на щупе. Что делать в такой ситуации, если под рукой нет масла для долива, а до ближайшего автомагазина еще 50 километров?

Некоторые "знатоки" могут посоветовать игнорировать сигнал и продолжить движение, считая, что в двигателе еще есть остаток масла, которого хватит на некоторое время. Такой совет может показаться разумным, но, как и во многих упрощенных рекомендациях, он не учитывает важных деталей.

Двигатель — это сложная система, требующая достаточного уровня масла для защиты от повреждений. Минимальный запас масла в поддоне предусмотрен не для постоянного движения с низким уровнем, а для кратковременной защиты при движении на подъемах или спусках. Полагаться на этот резерв для полноценного передвижения может быть опасно.

В описанной ситуации первое, что нужно сделать, — найти ближайшую автозаправку или магазин, где можно приобрести масло. Если поблизости ничего нет, можно попробовать попросить помощи у других водителей на дороге; временный долив масла даже другого типа лучше, чем его полное отсутствие.

Если же помощи найти не удается, при горящем индикаторе давления масла продолжать движение категорически запрещено. Единственно правильное решение — вызвать эвакуатор.