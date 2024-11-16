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Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта

2:25
Авто

Индикаторы на приборной панели не всегда сигнализируют о серьезных неполадках. Например, лампочка "Check Engine" может внезапно загореться, вызывая у водителя опасения о грядущем дорогостоящем ремонте двигателя. Однако, как отметил эксперт портала njcar. ru, прежде чем торопиться в автосервис и готовиться к затратам, стоит остановиться и проанализировать ситуацию.

Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта
Фото: Own work by Wikiuser100000, CC BY-SA 3.0

Индикатор "Check Engine" загорается, когда компьютер автомобиля фиксирует сбой в работе мотора и сохраняет код ошибки. Это не всегда указывает на критические проблемы. Лампа может активироваться, если, например, крышка бензобака была плохо закрыта, нарушив герметичность системы.

Чтобы понять причину включения индикатора, можно провести диагностику самостоятельно. Для этого понадобится установить приложение на смартфон и использовать адаптер, подключаемый к сервисному разъему авто и синхронизируемый через Bluetooth. Популярны адаптеры OBD-II с процессором ELM327, позволяющие считывать коды ошибок и точно определять источник проблемы, что поможет избежать ненужного визита в сервис и возможных расходов.

После получения результатов диагностики даже водитель без глубоких технических навыков может заменить свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха или лямбда-зонд.

Индикатор "Check Engine" может загореться также из-за засоренного клапана EGR — системы рециркуляции выхлопных газов. Важно помнить, что это не приведет к немедленной поломке, оставляя водителю время для очистки клапана, что продлит срок службы детали и отсрочит необходимость ее замены.

Среди тревожных индикаторов на приборной панели выделяется и лампа давления масла. Если она загорается, это может сигнализировать о неисправности датчика давления масла или проблеме с масляным насосом. Если уровень масла в двигателе оказался низким, нужно аккуратно долить масло до уровня между отметками min и max на щупе.

Если индикатор после этого гаснет и двигатель работает стабильно, скорее всего, посещение автосервиса не требуется. Но если индикатор продолжает гореть, двигатель следует заглушить и срочно обратиться в автомастерскую.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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