Когда проезд под "кирпич" не лишает прав: что нужно знать водителям

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Многие водители, даже с солидным опытом вождения, не всегда могут точно вспомнить формулировки ПДД или статьи КоАП, регулирующие различные нарушения. Это относится и к знаку 3.1 "Въезд запрещен", известному как "кирпич", который запрещает проезд. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru рассказал, как можно избежать лишения прав за проезд под "кирпич".

Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Обычно водители безошибочно определяют белый прямоугольник в красном круге как знак, полностью запрещающий въезд. Но, когда речь идет о последствиях нарушения, многие ошибочно считают, что их сразу лишат прав. Хотя такие опасения не беспочвенны, реальная ситуация оказывается несколько сложнее.

На самом деле, проезд под знак "кирпич" не всегда приводит к лишению прав. Это наказание грозит только в двух конкретных случаях: если знак установлен над дорогой с односторонним движением или над встречной полосой на магистрали с двусторонним движением.

В этих случаях, по части 3 статьи 12.16 КоАП или части 4 статьи 12.15 КоАП, водитель может получить штраф в 5000 рублей и лишение прав на срок до шести месяцев. Во всех других случаях нарушение знака "кирпич" не влечет лишения прав, что подчеркивает важность точного понимания правил и условий применения знака.

Первый случай, когда проезд под "кирпич" не карается лишением прав, — это въезд в такие зоны, как двор, переулок, парковка или заправка. Даже если нарушение зафиксировано сотрудником полиции, лишение прав не предусмотрено. Здесь действует часть 1 статьи 12.16 КоАП, относящаяся к "несоблюдению требований знаков или разметки", и предполагает штраф всего в 500 рублей.

Аналогичная ситуация возникает при движении по трамвайным путям в попутном направлении, если над ними установлен знак "кирпич". За это нарушение также назначается штраф в 500 рублей, но лишение прав не предусмотрено.

Проезд под "кирпич" через технологические разрывы ограждений на скоростных трассах для разворота также не влечет лишения прав. Еще один случай, когда проезд под "кирпич" не карается лишением прав, — это выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Такие знаки обычно размещены над полосами для автобусов и троллейбусов. За это нарушение полагается штраф в 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.