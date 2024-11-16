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Почему категорически нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

1:54
Авто

Производители активно продвигают стратегию "Trade In", чтобы увеличить объемы продаж, предлагая скидки на новые автомобили в обмен на старые. Однако, как отметил опытный перекупщик с 25-летним стажем, на практике эта программа может вызвать множество трудностей для владельцев авто.

Почему категорически нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

На первый взгляд, процедура "трейд-ин" кажется простой: клиент приезжает в автосалон на подержанном автомобиле, его машина проходит диагностику и становится частью сделки. Если условия устраивают клиента, он получает возможность купить новое авто со скидкой, равной стоимости старой машины.

Реальная выгода программы "Trade In" заключается лишь в удобстве. Владелец избавляется от необходимости заниматься продажей своего старого автомобиля, ремонтом, размещением объявлений и переговорами с покупателями.

Однако ключевой недостаток "Trade In" — это финансовые потери для клиента. Дилеры зачастую снижают цену подержанных авто на 30-40% от рыночной стоимости. В итоге скидка на новое авто оказывается скорее маркетинговым приемом, чем реальной компенсацией убытков.

Другой минус — ограниченный выбор. Клиент, обратившийся к официальному дилеру конкретного бренда, может рассчитывать только на автомобили этой марки, что существенно сужает выбор.

Кроме того, не все владельцы стремятся к покупке нового автомобиля с завода. Многие предпочли бы инвестировать средства в подержанные модели премиум-класса, однако официальные программы "Trade In" на вторичном рынке не действуют.

Стоит отметить, что специалисты отдела "Trade In" по сути выполняют роль перекупщиков, но с официальным статусом. У них есть свои методы убеждения, которые иногда могут показаться сомнительными и не всегда честными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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