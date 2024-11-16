Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов

На дороге могут возникнуть внезапные и опасные ситуации, такие как отказ тормозов или прокол колеса. Портал njcar.ru обратился к инспектору ГАИ, чтобы узнать, как следует действовать водителю в подобных критических случаях.
Одной из наиболее распространённых причин отказа тормозов является утечка тормозной жидкости, что может произойти из-за повреждения шланга или потери герметичности в тормозной системе. При такой проблеме важно сразу включить аварийные сигналы, чтобы предупредить других водителей о технических неполадках.
Также нужно помнить, что тормоза работают в связке с гидравлическим усилителем, активным только при включенном двигателе. Поэтому категорически не рекомендуется выключать зажигание, так как это может ухудшить управляемость машины.
Если тормоза отказали, следует несколько раз нажать на педаль тормоза — это может повысить давление в системе и частично замедлить движение автомобиля.
После этого нужно по возможности свернуть на менее загруженную дорогу или на обочину, а если есть возможность — направиться к холму, полю или проселочной дороге для более безопасной остановки.
Если автомобиль оснащён механической коробкой передач, переход на более низкую передачу поможет замедлить машину. Небольшие маневры из стороны в сторону также могут увеличить сопротивление движению и дополнительно замедлить транспортное средство.
Оптимальным вариантом торможения в такой ситуации является плавное использование ручного тормоза. Плавно затягивайте рычаг, избегая резких движений, чтобы не потерять сцепление с дорогой и не допустить заноса.
Существуют также радикальные методы замедления: можно осторожно прижаться к отбойнику и двигаться вдоль него, параллельно переключив передачу на более низкую для повышения эффективности торможения и обеспечения дополнительной безопасности.
Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.