Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов

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На дороге могут возникнуть внезапные и опасные ситуации, такие как отказ тормозов или прокол колеса. Портал njcar.ru обратился к инспектору ГАИ, чтобы узнать, как следует действовать водителю в подобных критических случаях.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Одной из наиболее распространённых причин отказа тормозов является утечка тормозной жидкости, что может произойти из-за повреждения шланга или потери герметичности в тормозной системе. При такой проблеме важно сразу включить аварийные сигналы, чтобы предупредить других водителей о технических неполадках.

Также нужно помнить, что тормоза работают в связке с гидравлическим усилителем, активным только при включенном двигателе. Поэтому категорически не рекомендуется выключать зажигание, так как это может ухудшить управляемость машины.

Если тормоза отказали, следует несколько раз нажать на педаль тормоза — это может повысить давление в системе и частично замедлить движение автомобиля.

После этого нужно по возможности свернуть на менее загруженную дорогу или на обочину, а если есть возможность — направиться к холму, полю или проселочной дороге для более безопасной остановки.

Если автомобиль оснащён механической коробкой передач, переход на более низкую передачу поможет замедлить машину. Небольшие маневры из стороны в сторону также могут увеличить сопротивление движению и дополнительно замедлить транспортное средство.

Оптимальным вариантом торможения в такой ситуации является плавное использование ручного тормоза. Плавно затягивайте рычаг, избегая резких движений, чтобы не потерять сцепление с дорогой и не допустить заноса.

Существуют также радикальные методы замедления: можно осторожно прижаться к отбойнику и двигаться вдоль него, параллельно переключив передачу на более низкую для повышения эффективности торможения и обеспечения дополнительной безопасности.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

