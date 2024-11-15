Что делать, если у виновника аварии нет ОСАГО

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Ситуации, когда виновник ДТП избегает обязательного страхования, становятся серьёзной проблемой для пострадавших водителей, оставляя их с повреждённым автомобилем и без шансов на компенсацию. В поиске способов возмещения ущерба такие автомобилисты часто сталкиваются с множеством сложностей.

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Портал njcar.ru поинтересовался у представителя ГАИ, какие действия следует предпринять пострадавшему, если у виновника аварии нет полиса ОСАГО.

На российских дорогах ежедневно происходят аварии различной степени тяжести, и не все водители проходят через обязательные страховые процедуры. Одни оформляют КАСКО, другие полагаются на ОСАГО, надеясь, что страховая компания виновника покроет расходы на ремонт.

Но есть и те, кто сознательно пренебрегает обязательным страхованием, двигаясь по дорогам без полиса ОСАГО или даже с подделкой. Максимум, что им грозит, — штраф в размере 800 рублей, который можно сократить вдвое при быстрой оплате. Но такие водители создают массу проблем для других участников движения.

По закону, ОСАГО предполагает, что при ДТП расходы на ремонт покрывает страховая компания виновного водителя. Однако если у виновника нет действующего полиса, выплаты от страховой компании невозможны.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, ответственность за ущерб в этом случае ложится на самого виновника. Если он сэкономил на ОСАГО, ему придётся компенсировать затраты на ремонт автомобиля пострадавшего самостоятельно.

Первым шагом в подобной ситуации будет попытка урегулировать вопрос напрямую, обратившись к виновнику аварии. На месте происшествия следует обсудить возможную компенсацию и собрать информацию: полное имя виновника, адрес регистрации и контакты.

Если виновник отказывается компенсировать ущерб, следующим шагом станет оформление юридической претензии. Необходимо провести независимую экспертизу для оценки повреждений и стоимости ремонта. Далее готовится досудебная претензия, в которой важно чётко описать обстоятельства ДТП, перечислить все требования и указать точную сумму ущерба.

Хотя многие доверяют подготовку претензии юристам, возможно и самостоятельное оформление.

Часто конфликт решается на досудебной стадии. Получив претензию со всеми приложениями, включая справку о ДТП, постановление о нарушении, отчёт эксперта и подтверждающие чеки, виновник предпочитает избежать суда. Однако если он отказывается идти на мировое соглашение, придётся обращаться в суд.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

