Как сэкономить на незамерзайке и избежать риска для здоровья

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Автовладельцам следует заранее запастись незамерзающей жидкостью и помнить, что она актуальна уже при нулевой температуре, сообщает автоэксперт Дмитрий Попов. Эксперт советует использовать жидкость, рассчитанную на температуру до -7-8°C.

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"Омывающая жидкость представляет собой водно-спиртовой раствор, и, если у вас есть состав для -20°C, но сильных морозов пока нет, вы можете ее разбавить. Разбавите пополам — получите температуру около -10°C", — объясняет Попов.

Он также отметил, что на российском рынке предлагаются незамерзающие жидкости на основе этилового и изопропилового спиртов. По словам Попова, если состав содержит этиловый спирт, то цена за пять литров не может быть ниже тысячи рублей. Дешевые жидкости зачастую включают метанол, использование которого запрещено в России из-за его токсичности.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары.

