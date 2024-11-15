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Названы самые популярные в России китайские автомобили с пробегом

2:20
Авто

В октябре 2024 года, по данным автомобильной системы Pango Cars, китайский бренд Chery стал лидером на рынке подержанных автомобилей в дилерском сегменте в России, заняв 51% от всех продаж китайских автомобилей. За ним с заметным отрывом следуют Haval (13%) и Geely (12%).

Названы самые популярные в России китайские автомобили с пробегом
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

В пятерку также вошли Exeed с долей в 6% и Omoda с 4%. В сравнении с октябрем 2023 года продажи автомобилей китайских брендов на вторичном рынке выросли в два раза.

Наиболее востребованными в октябре были подержанные китайские автомобили стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей, их доля составила 36%. Еще 22% россиян предпочли машины в ценовом диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей, а 18% купили авто дешевле 1 млн рублей.

Лишь 10% автолюбителей приобретали машины стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей, а транспортные средства дороже 2,5 млн рублей оказались доступны для 13% покупателей.

По словам пресс-службы Pango Cars, спрос на подержанные автомобили китайских марок возрос из-за дефицита привычных иномарок. Также россияне часто выбирают машины возрастом до 5 лет, которые еще находятся на гарантии. Именно такие авто в октябре составили основную долю продаж — 74%. Машины возрастом от 6 до 10 лет занимают 13%, а старше 10 лет — всего 15%.

Автомобили с пробегом до 50 тысяч км были наиболее популярными (53%), на втором месте — транспорт с пробегом от 50 до 100 тысяч км (26%), затем — от 100 до 150 тысяч км (12%). Лишь 9% купленных машин имели пробег свыше 150 тысяч км.

Почти все приобретенные в октябре подержанные китайские автомобили — пятидверные внедорожники (88%). Доля седанов составила 6%, а хэтчбеков — 4%.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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