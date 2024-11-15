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Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля

2:20
Авто

Многие автовладельцы делают ошибки при таком простом процессе как проверка уровня масла в двигателе. Как правильно проводить эту процедуру и с какой частотой, рассказывает технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Российской газете".

Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Среди автолюбителей до сих пор нет единого мнения, нужно ли проверять уровень масла на горячем двигателе или на остывшем. Однако, как поясняет Родионов, точный ответ зависит от конкретной модели автомобиля, и лучше всего ориентироваться на инструкции производителя.

В некоторых руководствах указывается проверка на холодном двигателе, но это редкость. Родионов советует следующую последовательность: после поездки заглушить двигатель, подождать около 15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера, и только затем начинать проверку.

То есть двигатель должен быть выключен, но масло ещё теплое и спустившееся из системы. На некоторых моделях щупы имеют две отметки — "Hot" для горячего двигателя и "Cold" для холодного.

Родионов отмечает, что для точного результата недостаточно просто вытащить щуп и бегло взглянуть на него. Сначала нужно извлечь щуп, вытереть его чистой салфеткой, затем снова опустить, подождать минуту и аккуратно достать. При этом важно держать щуп вертикально вниз, чтобы масло не стекало. Только так можно получить точное измерение.

При проверке важно учитывать и поверхность, на которой стоит автомобиль. Она должна быть максимально ровной, чтобы машина стояла без наклона и на одинаковой высоте со всех сторон. Кроме того, наличие пассажиров или лишнего груза в салоне может исказить результаты проверки.

Что касается частоты проверки, эксперт рекомендует делать это минимум раз в неделю, а лучше — чаще. Также важно обращать внимание на предупреждающие сигналы на приборной панели и на наличие следов масла под автомобилем.

Особенно необходимо проверять уровень масла перед длительными поездками. Низкий уровень масла может привести к так называемому "масляному голоданию" двигателя, что грозит ускоренным износом деталей и дорогостоящим ремонтом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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