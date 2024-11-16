Итальянская компания Giamaro разрабатывает уникальный двигатель V-12 на 2000 л.с.

Итальянские автоконструкторы готовят к выпуску новый двигатель V-12 с четырьмя турбинами — проект, который, как оказалось, не связан с известными брендами Lamborghini или Ferrari. Новый двигатель разрабатывается компанией Giamaro, и пока о нем известно немного, но уже сейчас ясно, что мотор способен удивить даже знатоков автомобильной индустрии.
По имеющимся данным, двигатель оснащен четырьмя отдельными воздушными фильтрами, каждый из которых подключен к своему турбонагнетателю, установленному в V-образной компоновке. Предполагается, что такой агрегат будет выдавать до 2000 лошадиных сил, оставаясь исключительно двигателем внутреннего сгорания, без гибридной поддержки.
Из опубликованного видео с испытаний можно узнать возможную дату премьеры — 22 мая 2025 года. Эксперты предполагают, что столь мощный мотор может стать сердцем гиперкара Bugatti EB110, который ранее уже оснащался турбированным V-12. В любом случае, предстоящий выпуск обещает стать событием в мире высокопроизводительных автомобилей.
Суперка́р — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей. Среди прочих спортивных автомобилей выделяется эксклюзивным оснащением, динамическими характеристиками и ценой: мощность двигателя составляет более 400 л. с., время разгона от 0 до 97 км/ч (60 миль/ч) — 4 секунды и менее, максимальная скорость — от 297 км/ч (180 миль/ч) и выше.
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