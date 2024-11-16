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Минусы газового топлива: недостатки, которые отталкивают водителей

2:06
Авто

Ранее многие автовладельцы устанавливали газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы сэкономить на топливе. Однако на практике этот выбор оказался не всегда выгодным, и сегодня большинство владельцев отказывается от ГБО из-за ряда недостатков.

Минусы газового топлива: недостатки, которые отталкивают водителей
Фото: Wikipedia by StormB, CC BY-SA 2.0

Основные недостатки газобаллонного оборудования

  1. Ограниченное пространство в багажнике. Установка газового баллона особенно неудобна для владельцев автомобилей B и C классов. Баллон часто занимает весь багажник, а его установка вместо запасного колеса вынуждает переносить колесо в багажник, что создает неудобства.
  2. Риск потери гарантии. На новые автомобили установка ГБО может привести к утрате гарантии. Автопроизводители обычно не поддерживают вмешательство в конструкцию топливной системы.
  3. Высокая стоимость установки и длительный срок окупаемости. Стоимость покупки, установки и легализации ГБО немалая, а окупается система примерно за 4-5 лет при условии активного использования автомобиля.
  4. Снижение динамики автомобиля. Поскольку большинство автомобилей спроектированы для работы на бензине, установка ГБО снижает их мощность и динамику.
  5. Опасность в подземных гаражах. Газ тяжелее воздуха и при утечке оседает внизу, что увеличивает риск воспламенения. Многие подземные паркинги запрещают въезд автомобилей с ГБО из-за этого риска.
  6. Повышенные расходы на обслуживание и ремонт. Автомобили с ГБО требуют более частого технического обслуживания, что повышает затраты.
  7. Невыгодно при кратковременных поездках. Для организаций с большим пробегом ГБО действительно снижает расходы на топливо. Однако при редких поездках экономия практически незаметна, и установка теряет смысл.

Эти недостатки привели к тому, что сегодня ГБО стало менее популярным среди частных автовладельцев.

Уточнения

Газобаллонное оборудование (газовое оборудование) автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) газообразное топливо.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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