Минусы газового топлива: недостатки, которые отталкивают водителей

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Ранее многие автовладельцы устанавливали газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы сэкономить на топливе. Однако на практике этот выбор оказался не всегда выгодным, и сегодня большинство владельцев отказывается от ГБО из-за ряда недостатков.

Фото: Wikipedia by StormB, CC BY-SA 2.0

Основные недостатки газобаллонного оборудования

Ограниченное пространство в багажнике. Установка газового баллона особенно неудобна для владельцев автомобилей B и C классов. Баллон часто занимает весь багажник, а его установка вместо запасного колеса вынуждает переносить колесо в багажник, что создает неудобства. Риск потери гарантии. На новые автомобили установка ГБО может привести к утрате гарантии. Автопроизводители обычно не поддерживают вмешательство в конструкцию топливной системы. Высокая стоимость установки и длительный срок окупаемости. Стоимость покупки, установки и легализации ГБО немалая, а окупается система примерно за 4-5 лет при условии активного использования автомобиля. Снижение динамики автомобиля. Поскольку большинство автомобилей спроектированы для работы на бензине, установка ГБО снижает их мощность и динамику. Опасность в подземных гаражах. Газ тяжелее воздуха и при утечке оседает внизу, что увеличивает риск воспламенения. Многие подземные паркинги запрещают въезд автомобилей с ГБО из-за этого риска. Повышенные расходы на обслуживание и ремонт. Автомобили с ГБО требуют более частого технического обслуживания, что повышает затраты. Невыгодно при кратковременных поездках. Для организаций с большим пробегом ГБО действительно снижает расходы на топливо. Однако при редких поездках экономия практически незаметна, и установка теряет смысл.

Эти недостатки привели к тому, что сегодня ГБО стало менее популярным среди частных автовладельцев.

Уточнения

Газобаллонное оборудование (газовое оборудование) автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) газообразное топливо.



