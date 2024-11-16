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Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора

1:54
Авто

После включения зажигания современному автомобилю требуется несколько секунд на запуск всех систем, о чем сигнализируют индикаторы на приборной панели. Это время уходит на внутреннюю диагностику — проверку работы различных систем, включая топливную и зажигание. Как отмечает автоэксперт, важно ли всегда ждать завершения этих процессов или можно запускать двигатель сразу?

Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему раньше мотор можно было запускать сразу

Автомобили 70-80-х годов, такие как ВАЗ 2101-2108, не имели сложных электронных систем. В них зажигание работало через механические системы, такие как трамблер, а топливную смесь готовил карбюратор. Мотор мог запускаться без задержки, поскольку отсутствовали электронные блоки управления и сенсоры.

Что изменилось в современных автомобилях

Современные автомобили оснащены электронным блоком управления (ЭБУ), который управляет работой всех систем и проверяет их состояние перед запуском двигателя. Несколько секунд задержки после включения зажигания позволяют ЭБУ завершить диагностику, проверить давление в топливной системе и подготовить систему зажигания.

Можно ли запускать двигатель сразу

При коротких стоянках в течение дня, если мотор запускается сразу после включения зажигания, ничего критичного не происходит. Но если автомобиль стоял долго, особенно в зимних условиях, топливной системе может потребоваться время для создания необходимого давления, чтобы двигатель завелся плавно. В условиях холодного старта недостаточное давление в топливной системе может помешать мотору запуститься с первого раза. Поэтому в такие моменты ожидание нескольких секунд перед запуском может быть полезной привычкой.

Уточнения

Топливная система  — система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях. В системе типа common rail насос высокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 300 МПа, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объёма (аккумулятор).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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