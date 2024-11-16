Haval H9 второго поколения: обзор, технические характеристики и цены

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Обновленный Haval H9 стал значимым событием на рынке рамных внедорожников, особенно в условиях дефицита, который возник после ухода ряда мировых брендов из России. Корреспондент протестировал этот автомобиль и поделился впечатлениями.

Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Особенности нового Haval H9

Haval H9, представленный как лидер среди внедорожников в Китае, с 2014 года продан в количестве более 140 000 экземпляров по всему миру. На российском рынке эта модель хорошо известна с первого поколения. В 2021 году базовая версия стоила около 2,67 млн рублей, но с тех пор цены выросли: теперь Haval H9 начинается от 4,3 млн рублей (бензин), а "премиум" комплектация — от 4,8 млн рублей. Дизельная версия обойдется дороже на полмиллиона.

Продажи ведутся через новую дилерскую сеть Haval Pro, где покупатели чаще выбирают бензиновые версии из-за меньших проблем с запуском в холодную погоду и меньших расходов на техобслуживание по сравнению с дизелем.

Основные характеристики и оснащение

Новый Haval H9 предлагает 7 посадочных мест, LED-оптику, качественную шумоизоляцию, вентиляцию и массаж сидений, трехзонный климат-контроль, системы помощи водителю уровня L2 и полный привод. Внедорожник построен на высокопрочной стальной раме, обеспечивающей жесткость и надежность даже на сложных участках дороги. Во время тест-драйва по лесным дорогам и горным серпантинам Haval H9 продемонстрировал высокую проходимость и надежность, потеряв лишь несколько колес за 4 дня поездки.

Под капотом — два двигателя на выбор: 2,0-литровый бензиновый (218 л. с.) и 2,4-литровый дизель (184 л. с.), оба с высоким крутящим моментом, что обеспечивает проходимость и на затяжных подъемах. Ожидаемый расход топлива — 12 л/100 км у бензинового и 10,5 л/100 км у дизельного вариантов.

Особенности трансмиссии и полного привода

Трансмиссии — классические гидротрансформаторы: бензиновая версия оснащена 8-ступенчатой коробкой, рассчитанной на крутящий момент до 500 Нм, дизельная — 9-ступенчатой, выдерживающей 750 Нм. Haval H9 получил систему полного привода TOD+Mlock, которая позволяет выбирать режимы движения, включая задний привод, интеллектуальный AWD, 4H и понижающий 4L. Такая система удобна для движения в авторежиме и не требует постоянного переключения 4x4.

Просторный салон и опции

Интерьер стал более современным, хотя мягкие материалы уступили место более практичным элементам, чтобы подчеркнуть разницу между Haval H9 и Tank 500. В 7-местной конфигурации багажник небольшой — 88 литров, но с убранным третьим рядом объем увеличивается до 791 литра. Для хранения предусмотрены дополнительные боксы и сетки, а также тяговое устройство с розеткой для прицепов до 2,5 тонн.

Haval H9 продолжает удерживать репутацию надежного и удобного рамного внедорожника с отличными возможностями для долгих поездок и активного отдыха.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

