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Что означает отметка GCL в водительских правах и как она влияет на водителя

1:37
Авто

Водительские права не только подтверждают право на управление транспортным средством, но и могут содержать важные сведения о здоровье водителя. Одной из таких отметок является аббревиатура GCL, которая указывается в графе 14 и указывает на необходимость ношения очков или контактных линз (glasses or contact lenses) во время вождения.

Что означает отметка GCL в водительских правах и как она влияет на водителя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта отметка ставится на основании медицинской справки от окулиста, которую водитель получает при прохождении обязательной комиссии. Если зрение водителя требует коррекции для безопасного вождения, врач рекомендует использование очков или линз. Таким образом, наличие GCL в правах обязывает водителя использовать средства коррекции зрения при управлении автомобилем. Нарушение этого требования рассматривается как езда без прав и наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ.

При этом водитель с отметкой GCL может сам выбирать между очками и линзами. Инспектор может зафиксировать отсутствие очков, но проверить наличие линз невозможно — инспектор не вправе требовать их снятия.

Отметку GCL можно убрать из прав, если после операции по коррекции зрения водитель пройдет медицинскую комиссию и обновит водительское удостоверение в ГИБДД. После замены прав, где отметка будет отсутствовать, водитель сможет управлять транспортным средством без очков и линз.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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