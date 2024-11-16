Проблемы вариатора CVT18 на Lada Vesta: советы по продлению срока службы

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Компания WanLiYang, ранее подразделение Chery, с 2003 года выпускает вариаторы и различные типы коробок передач. Сегодня она поставляет свой вариатор CVT18 для моделей Lada Vesta и других автомобилей на российском рынке. Эксперты изучили устройство CVT18 и выявили его слабые стороны.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Вариатор CVT18, созданный в Китае, базируется на архитектуре японского Jatco JF016E. С 2018 года эта модель используется в автомобилях с двигателями объемом до 1,6 литра, включая некоторые модели Geely и Livan, а недавно и Lada Vesta. Несмотря на идентичную архитектуру, китайский CVT18 оказался менее надежным по сравнению с японским оригиналом. Впрочем, CVT18 ремонтопригоден и запчасти для него более доступны.

Слабые стороны вариатора CVT18

Как и все вариаторы, CVT18 чувствителен к условиям эксплуатации и требует бережного обращения. Частое вождение на высоких скоростях, пробуксовка, внедорожная езда, а также светофорные старты могут ускорить износ деталей, особенно ремня вариатора и подшипников.

Эксперты отмечают, что ресурс CVT18 зависит от частоты замены масла — процедуру лучше проводить каждые 40 000 км, как и в случае с японским Jatco. Китайская модель имеет аналогичный масляный насос и проблемы с ним возникают обычно после пробега 100-120 тысяч км.

Ключевые конструктивные особенности и проблемы

Износ бронзовой втулки. Бронзовая втулка в ступице входного вала китайского вариатора стирается значительно быстрее, часто после 30-40 тысяч км пробега. В Jatco такой проблемы не возникает, вероятно, из-за более продуманной конструкции японского аналога. Износ валов и подшипников. Подшипники валов в китайском варианте изнашиваются быстрее (через 120-150 тысяч км), что сопровождается гулом вариатора. Игнорирование проблемы может привести к повреждению корпуса и более дорогостоящему ремонту. Редукционный клапан. Этот элемент имеет простую конструкцию, но из-за частиц загрязнений в масле он быстро изнашивается и заклинивает. Альтернативой оригинальным китайским клапанам является установка усиленных чугунных клапанов отечественного производства, которые более долговечны. Смазка и конструкция втулок. В отличие от японской версии, китайская втулка не имеет насечек для подачи масла, а вместо этого имеет глухие лунки, что замедляет смазку и удерживает абразивные частицы, ускоряя износ.

Рекомендации по ремонту и доработке

Эксперты рекомендуют не просто заменять изношенные детали на аналогичные, а дорабатывать их в специализированных мастерских. Например, можно установить бронзовую втулку с насечками для лучшей подачи масла, аналогичную японской версии, что значительно продлит срок службы узла.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).



