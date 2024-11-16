Проблемы вариатора CVT18 на Lada Vesta: советы по продлению срока службы

Компания WanLiYang, ранее подразделение Chery, с 2003 года выпускает вариаторы и различные типы коробок передач. Сегодня она поставляет свой вариатор CVT18 для моделей Lada Vesta и других автомобилей на российском рынке. Эксперты изучили устройство CVT18 и выявили его слабые стороны.
Вариатор CVT18, созданный в Китае, базируется на архитектуре японского Jatco JF016E. С 2018 года эта модель используется в автомобилях с двигателями объемом до 1,6 литра, включая некоторые модели Geely и Livan, а недавно и Lada Vesta. Несмотря на идентичную архитектуру, китайский CVT18 оказался менее надежным по сравнению с японским оригиналом. Впрочем, CVT18 ремонтопригоден и запчасти для него более доступны.
Как и все вариаторы, CVT18 чувствителен к условиям эксплуатации и требует бережного обращения. Частое вождение на высоких скоростях, пробуксовка, внедорожная езда, а также светофорные старты могут ускорить износ деталей, особенно ремня вариатора и подшипников.
Эксперты отмечают, что ресурс CVT18 зависит от частоты замены масла — процедуру лучше проводить каждые 40 000 км, как и в случае с японским Jatco. Китайская модель имеет аналогичный масляный насос и проблемы с ним возникают обычно после пробега 100-120 тысяч км.
Эксперты рекомендуют не просто заменять изношенные детали на аналогичные, а дорабатывать их в специализированных мастерских. Например, можно установить бронзовую втулку с насечками для лучшей подачи масла, аналогичную японской версии, что значительно продлит срок службы узла.
Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.