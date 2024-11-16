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Цифровизация для водителей: Госуслуги предложат новый способ оформления ДТП

1:10
Авто

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит россиянам оформлять ДТП через портал "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО, сообщает ТАСС. Новый функционал портала облегчит процесс оформления аварий по европротоколу, что исключает необходимость вызова сотрудников ГАИ.

Цифровизация для водителей: Госуслуги предложат новый способ оформления ДТП
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Если законопроект будет принят, автовладельцы смогут заполнять документы не только через систему "Помощник ОСАГО", но и в мобильном приложении "Госуслуги. Авто". Российский союз автостраховщиков отметил, что нововведение направлено на развитие цифровых сервисов для водителей и расширение их возможностей. Ожидается, что упрощенное оформление европротокола повысит его популярность среди россиян, одновременно снижая нагрузку на сотрудников ГАИ.

На данный момент извещение о ДТП можно оформить через портал страховщика или официальное приложение с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму 19 ноября.

Уточнения

Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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