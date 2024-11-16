Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей есть модели, которые покупатели обходят стороной, особенно если их цена составляет до 1 миллиона рублей. О таких машинах рассказал автоэксперт Игорь Головань, директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом компании "Рольф".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Лидером антирейтинга стала Lada Vesta рестайлинг 2022-2024 годов. По словам эксперта, такие авто продаются крайне медленно: в этом году было реализовано всего 11 машин, и каждая из них хранилась на складе более года — рекордный показатель среди подержанных моделей.

Второе место занял Mitsubishi ASX I рестайлинг 2022-2024 годов. Было продано 24 экземпляра, а среднее время продажи одного автомобиля составило 91 день.

На третьем месте — BMW 1-Series второго поколения (2011-2015 годы выпуска). Продано всего 20 автомобилей, и каждый из них находился на складе в среднем 87 дней.

Также в список вошли Renault Sandero II рестайлинг 2018-2022 годов и Suzuki SX4 I (classic) рестайлинг 2009-2014 годов. Renault продали всего 16 единиц с временем хранения 72 дня, а Suzuki — 43 машины с таким же сроком продажи.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10.



