Какие недорогие седаны с атмосферными двигателями предлагают автодилеры России

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С уходом мировых автопроизводителей из России выбор доступных седанов с простыми и проверенными атмосферными двигателями стал ограниченнее, но у автодилеров еще можно найти несколько интересных моделей. Эти бюджетные седаны остаются популярными благодаря своей доступности, надежности и экономичности в обслуживании. Autonews. ru описал некоторые из таких моделей.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Changan Alsvin (от 1 830 000 руб.)

Оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 98 л. с. с роботизированной коробкой. В базовой комплектации (за 1 830 000 руб., со скидками — 1,7 млн руб.) предусмотрены круиз-контроль, камера заднего вида, датчик света и кондиционер. Топовые версии включают функцию "старт-стоп", боковую камеру и люк.

Jetta VA3 (от 1 928 000 руб.)

Аналог Volkswagen Polo, построенный на платформе PQ25. Седан оснащен 1,5-литровым мотором (110 л. с.) и предлагается с механикой или шестиступенчатым автоматом. Базовая цена — от 1 928 000 руб. (со скидкой — от 1 780 000 руб.).

Geely Emgrand (от 2 112 990 руб.)

Компактный седан с двигателем Mitsubishi (1,5 л, 122 л. с.) и коробками на выбор: автомат или механика. Отличается качественным салоном и хорошей управляемостью. Стоимость механической версии — от 2 112 990 руб., автоматической — от 2 367 990 руб.

MG 5 (от 1 990 000 руб.)

Модель с двигателем на 1,5 л (114 л. с.), работающим с механикой или вариатором. Базовое оснащение включает люк с электроприводом, мультимедиа с сенсорным экраном и круговыми камерами. Цена начинается от 1 990 000 руб., топовая версия стоит 2 169 000 руб.

Solaris HS (от 2 020 000 руб.)

Hyundai Solaris представлен с двигателями объемом 1,4 и 1,6 л (мощностью 100 и 123 л. с.). Базовая версия с кондиционером и ABS обойдется в 2 020 000 руб., а топовая — в 2 470 000 руб. Solaris HS — надежный и ликвидный автомобиль на российском рынке.

BAIC U5 Plus (от 2 045 000 руб.)

Седан с двигателем 1,5 л и мощностью 105 л. с., работающий с механикой или вариатором. В автомобиле просторный салон и есть версия с заводской газовой установкой. Базовая цена — 2 045 000 руб.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений - и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.



