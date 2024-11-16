Особая версия Toyota Corolla Sporty в России: спортивные элементы и гибрид

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В Россию по схеме параллельного импорта поступила новая модификация японского компактного седана Toyota Corolla в версии Sporty. Как сообщает Autonews. ru, стоимость модели составляет 3 590 000 рублей.

Фото: Wikipedia by Aero777, CC BY-SA 3.0

Особая версия Toyota Corolla Sporty оснащена гибридной системой объемом 1,8 литра с общей мощностью 98 л. с., передним приводом и автоматической коробкой передач. Среди доступных опций — системы безопасности, включая ABS и систему стабилизации, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, а также мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Corolla Sporty представляет собой стандартную Corolla, но с рядом спортивных элементов, аналогичных GR-версии, которые придают автомобилю более динамичный внешний вид, подобно M-пакету BMW или R-line от Volkswagen. Модификация выделяется агрессивными бамперами, обновленной формой передних фар и значком, смещенным на капот — у базовой версии значок расположен на решетке радиатора.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



