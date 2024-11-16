Суперкары из Японии для сборки своими руками: доступные реплики Ferrari и Porsche

Компания из Владивостока, специализирующаяся на поставках автомобилей, предложила россиянам необычный способ заполучить легендарные суперкары Ferrari и Porsche — в виде конструкторов для самостоятельной сборки. Речь идет о репликах известных моделей, которые производятся в Японии.
Реплики поставляются в Россию как комплекты для сборки и в виде отдельных собранных узлов. Клиенты могут либо собрать автомобиль самостоятельно, либо доверить сборку профессионалам. Готовые машины могут быть отправлены в любой регион страны по запросу покупателя.
Однако такой суперкар нельзя использовать на дорогах общего пользования и зарегистрировать в ГАИ тоже не получится, поскольку эти автомобили официально не считаются транспортными средствами. Их использование ограничивается выставками или музейными экспозициями.
Стоимость японских реплик остается достаточно доступной. Например, реплика Ferrari Testarossa обойдется в 950 000 рублей с доставкой во Владивосток, Porsche 911 Carrera — 1 390 000 рублей, а Ferrari F430 можно приобрести за 980 000 рублей.
Ре́плика — точная копия поверхности образца, на которой отчётливо выражена структура материала образца.
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.