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Суперкары из Японии для сборки своими руками: доступные реплики Ferrari и Porsche

1:17
Авто

Компания из Владивостока, специализирующаяся на поставках автомобилей, предложила россиянам необычный способ заполучить легендарные суперкары Ferrari и Porsche — в виде конструкторов для самостоятельной сборки. Речь идет о репликах известных моделей, которые производятся в Японии.

Суперкары из Японии для сборки своими руками: доступные реплики Ferrari и Porsche
Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), CC BY 2.0

Реплики поставляются в Россию как комплекты для сборки и в виде отдельных собранных узлов. Клиенты могут либо собрать автомобиль самостоятельно, либо доверить сборку профессионалам. Готовые машины могут быть отправлены в любой регион страны по запросу покупателя.

Однако такой суперкар нельзя использовать на дорогах общего пользования и зарегистрировать в ГАИ тоже не получится, поскольку эти автомобили официально не считаются транспортными средствами. Их использование ограничивается выставками или музейными экспозициями.

Стоимость японских реплик остается достаточно доступной. Например, реплика Ferrari Testarossa обойдется в 950 000 рублей с доставкой во Владивосток, Porsche 911 Carrera — 1 390 000 рублей, а Ferrari F430 можно приобрести за 980 000 рублей.

Уточнения

Ре́плика  — точная копия поверхности образца, на которой отчётливо выражена структура материала образца.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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