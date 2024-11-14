С какими неисправностями машины чаще всего не связываются в автосервисах

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Автосервисы зарабатывают на предоставлении услуг своим клиентам. Чем сложнее предстоящая работа, тем больше денег заплатит клиент.

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Однако есть ряд неисправностей и операций, от которых автосервисы стараются уклониться. Вот примерный перечень таких случаев.

Если в LED-фаре перегорела пара светодиодов, то даже состоятельный клиент попросит не менять фару целиком, а отремонтировать её. Но в ответ он услышит, что ремонт фары невозможен, так как она неразборная, и никакими нормативами он не предусмотрен. Хотя замена фары на новую может быть дорогой, иногда это единственный вариант, который предлагает автосервис.

Что касается неисправностей электрических агрегатов, таких как стартеры или генераторы, то солидному автосервису проще установить новую деталь, вместо того чтобы ремонтировать старую.

Сегодня шприцевание, по всей видимости, считается либо слишком грязным процессом, либо экономически невыгодным. И эту услугу можно так и не получить.

"Плавающий" дефект — противный тип неисправности — она то дает о себе знать, то завуалируется. Вчера "чек" зажигался, а приехали в сервис — все норм.

С неисправностями экзотичного авто тоже можно получить отказ в автомастерской. На конкретную модель авто порой нет ни электрических схем, ни запчастей.

Однако сегодня "блуждание" по форумам и сайтам может вывести на спеца. Конечно, 100% гарантии, что он профи, тоже не стоит ожидать ... Но порой попытка не пытка.

Уточнения

Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



