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Госдума рассмотрит законопроект об оформлении ДТП на Госуслугах

1:01
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Комитет Государственной думы по финансовому рынку предложил одобрить в первом чтении законопроект, который позволит оформлять дорожно-транспортные происшествия через портал "Госуслуги", если у участников ДТП есть полисы ОСАГО. Об этом 13 ноября сообщило агентство ТАСС.

Госдума рассмотрит законопроект об оформлении ДТП на Госуслугах
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект на заседании 19 ноября. Законопроект был внесён в Госдуму 19 октября.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал идею расширить возможности для оформления извещения о ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции и заполнения бумажных бланков.

В РСА отметили, что благодаря законопроекту можно будет оформить извещение о ДТП через официальный сайт страховой компании в интернете или через мобильное приложение, а также с помощью информационных систем профессионального объединения страховщиков.

Форму для этого документа установит Банк России.

Уточнения

Комитет — совет, собрание, съезд, коллегиальный орган, сформированный для работы в какой-нибудь специальной области, обычно имеющей отношение к руководству или управлению, а также государственный орган исполнительной власти или структурная единица в системе органов законодательной власти.
 

Бланк — малая некнижная форма печати, бумажный лист определённого формата с воспроизведённой на нём постоянной информацией документа и местом, отведённым для переменной информации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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